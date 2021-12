Florian Zeller ist begeistert. Er findet es faszinierend, wie die Kinder rund um den Bauwagen der "Kleinen Trolle" mit dem spielen, was sie im Wald vorfinden. An diesem kalten Wintertag etwa haben sie sich lange mit dem Tau auf einem Baumstamm beschäftigt. Und trotz der eisigen Temperaturen waren sie auch nur zum Vespern in ihrem Bauwagen – und ansonsten zwischen Bäumen und Sträuchern unterwegs.

Dem Vater aus Michelau gefällt dieses Modell. Der Alltag der Kinder sei ja ohnehin sehr