Wie Essen das Klima beeinflusst: Tipps für nachhaltiges, klimaneutrales Kochen

Was man aus dem Grün von Radieschen machen kann, welche Lebensmittel ressourcenschonend sind und worauf es beim klimagerechten Kochen ankommt – der Klimakochkurs der Energieagentur in Rudersberg gab darauf Antworten.

Auch der Bürgermeister kocht mit

Ganz schön gemüsig und aromatisch geht’s im Kochkurs zur Sache. Nur wenige Minuten nachdem die Kocherei beginnt, verteilt sich feiner aromatischer Duft in der Eventlounge des SM-Küchenstudios. Knoblauch ist mit drin, dazu lässt sich eine orientalische Note in Richtung Kurkuma oder Curry angenehm erschnuppern. Bürgermeister Raimon Ahrens versteht sich aufs Einwickeln: Gekonnt lässt er die zuvor gedünsteten Zucchini, Auberginen und Pilze in Butterbrotpapier verschwinden, die er an beiden Enden mit blau-weißem Bindfaden akkurat verschließt. Nach knapp einer halben Stunde Backofen-Aufenthalt werden daraus köstliche „Gemüsepäckchen“.

Ein anderer Blick auf die Verwertbarkeit von Lebensmitteln

Ernährungscoach Sabine Meurer und die Hauswirtschafterin und Landwirtin Ursula Klemens im Auftrag der Energieagentur Rems-Murr geben Tipps, um beim Einkauf und Kochen auf Umweltfreundlichkeit zu achten. Die acht Teilnehmer bringen ein Bewusstsein für Klimaaspekte bereits mit. Ulrike Thinius und Ina Schneider wiegen Dinkelvollkornmehl ab. Ihr Auftrag lautet: frisches Vollkornbrot backen. Den Klimakochkurs hätten sie gebucht, um einen anderen Blick auf die Verwertbarkeit von Lebensmitteln zu werfen. „Ich finde die Idee interessant, aus dem Grün von Radieschen ein Pesto zu machen“, sagen sie.

Ein veganes Äquivalent statt Butter

Sabine Hoffmann und ihre Mutter Bettina kümmern sich um die Gemüsequiche. „Wir verwerten schon viel aus dem Garten, auch unsere Hopfenspitzen, aber man lernt immer was Neues dazu“, sagt Bettina. Sabine studiert Gesundheitsförderung und Prävention. „Die Rezepte haben mich interessiert“, sagt sie, vor sich grüne Spargelstangen, die sie für die Gemüsequiche schält, die Mama ist mit einem salzigen Mürbeteig beschäftigt. Statt Butter wickelt sie ein veganes Äquivalent auf Basis von Kokos- und Sonnenblumenöl sowie Ackerbohnenprotein aus der Folie. Daneben bereitet ein Dessert-Team ein Rhabarber-Erdbeer-Triffle vor, auch hier stehen das pflanzliche Quarkpendant Soja-Skyr und eine Sojacreme statt Sahne im Rezept drin – vegane Alternativen seien Bestandteile für Arten-, Umwelt- und Klimaschutz.

Ein Drittel der weltweiten Landfläche werde nämlich für die Tierhaltung genutzt, etwa 30 Prozent für die Futtermittelproduktion, damit sei Tierhaltung der mit Abstand größte Landnutzer weltweit.

Ist Fleisch der alleinige „Bösewicht“ fürs Klima?

Der Klimakochkurs führt Zusammenhänge zwischen Klimaschutz und unserer Ernährung und Konsumgewohnheiten vor Augen, vergleicht Flächen- und Wasserverbrauch bei der Erzeugung tierischer Produkte mit dem geringeren CO2-Ausstoß, den Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs verursachen. Fleisch – der „Bösewicht“ fürs Klima?

Nicht per se, das Gefüge aus Einflussfaktoren ist bei weitem breiter: Lagerung, Zubereitung, Veredelungsverluste spielen mit rein. Je frischer und regionaler ein Produkt, desto bekömmlicher fürs Klima.

Das gelte außer für Fleisch auch für pflanzliche Produkte sowie für Milchprodukte: Der Verarbeitungsgrad wirke sich auf das Klima aus, weil bei der Umwandlung in ein Lebensmittel immer Nahrungsenergie verloren gehe. Verschiedene Verarbeitungs-, Transport- und Lagermöglichkeiten könnten bei ein und demselben Produkt zu ganz unterschiedlichen Treibhausgasemissionen führen. Sabine Meurer empfiehlt, öfter mal ein vegetarisches Rezept auszuprobieren und beim Einkauf auf Fleisch von Wiederkäuern auf Dauergrünland zu achten, da sie Humus bilden.

Schon beim Einkaufen aufs Klima achten

Klimafreundliches Kochen beginne aber schon beim Einkauf, indem man den Korb, das Gemüsenetz oder Stofftaschen zum Einkauf mitnimmt und weniger Verpackungen braucht. Statt das Auto zu nehmen, könne man die Einkaufsfahrt mit dem Rad absolvieren und am besten lokal auf dem Markt einkaufen. Ein sehr wichtiger Aspekt ist die Lebensmittelverschwendung. Sabine Meurer sagt, sie sei negativ überrascht, dass jährlich 82 Kilogramm Lebensmittel in der Tonne landen, das seien zwei vollgepackte Einkaufswagen. Ansonsten: regional, saisonal und wo möglich aus fairem Handel und in Bio-Qualität einkaufen. Und dass dabei der Genuss nicht auf der Strecke bleiben muss, belegen die leckeren Geschmackskreationen, die entlang der langen Arbeitsfläche vor sich hinsimmern, backen, durchziehen, brutzeln, köcheln und wunderbar duften und allen schmecken.