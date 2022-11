Wie Therapiehund Paula einen Rudersberger Kindergarten bereichert

„Voran“, ruft Ida – und Paula läuft augenblicklich schwanzwedelnd los. In einer Ecke des Zimmers hat das Mädchen zuvor den Leckerli-Beutel des Golden Retrievers versteckt. Schnell hat der Hund das Versteck auch schon entdeckt, trägt den Beutel zu Ida, die dem Vierbeiner dafür dann als kleine Belohnung eines der Leckerlis verabreicht und ihn sanft am Kopf streichelt.

Ein- bis zweimal die Woche kommt Paula in den Kindergarten

Übungen wie diese gehören zum Alltag des Kindergarten Asperglen, den 25 Mädchen und Jungen besuchen, und in dem ein- bis zweimal in der Woche ein Therapiehund die Arbeit der Erzieherinnen unterstützt sowie die Kinder während ihrer Zeit in der Einrichtung begleitet, meist draußen. „Normalerweise gehen wir mit Paula immer viel wandern“, sagt Julia Stankovic, die Leiterin des Rudersberger Kindergartens. Der Hund ist fester Bestandteil des Wald- und Wiesentags. Doch das Tier hat gerade eine kleine Verletzung an der Pfote, muss sich also ein wenig schonen.

Fortbildung beim Deutschen Roten Kreuz

Stankovic ist das Frauchen von Paula. Vor knapp fünf Jahren hat sich die Erzieherin beim Roten Kreuz zusammen mit der Hündin zu einem ehrenamtlichen Therapiehund-Team fortbilden lassen. Sie war dazu mehrere Wochenenden lang auf Seminar und hat auch in einem Hospiz und im Altenheim hospitiert. Der Hund wurde in dieser Zeit desensibilisiert, erlernte also den Umgang mit stressigen Situationen. „Er weicht dann immer aus und geht nie nach vorne“. Stankovic ist froh, dass die Gemeinde schließlich mitmachte und den Einsatz des Hundes im Kindergarten zuließ.

Die Mädchen und Jungen gehen mit Paula ganz natürlich um, selbst die Kleinen sind schon gut geübt im Umgang mit dem Tier. Natürlich auch, weil Julia Stankovic die Mädchen und Jungen dazu gezielt schult. Alle werden sie am Ende der Kindergartenzeit einen Hundeführerschein besitzen. Beim Sitzkreis steht der Therapiehund heute im Mittelpunkt, mit einem Stofftier im Maul liegt er entspannt da. „Darf ich das einfach wegnehmen?“, fragt die Erzieherin in die Runde und zeigt auf das Stofftier. Natürlich nicht, wissen die Kinder. „Aber es gibt einen tollen Trick: Man kann tauschen, zum Beispiel gegen Leckerlis“. Was die Kitagruppe dann auch direkt ausprobiert.

Und was tun, wenn man gerade mal seine Ruhe haben will und nicht möchte, dass der Hund freudig an einem hochspringt? „Bloß nicht mit den Händeln wedeln, sondern still bleiben“, sagt Julia Stankovic. „Ruhig bleiben und die Arme anlehnen“, weiß auch Ida, die das gleich mal - erfolgreich - testet.

Wie der Hund die pädagogische Arbeit unterstützt

Der Hund ist immer im Geschehen dabei. Paula ist dabei aber nicht einfach nur ein freundlicher, liebenswürdiger Spielgefährte für die Kinder. „Die Kinder können von Paula auch eine ganze Menge lernen“, betont die Kitaleiterin. Indem sie Verantwortung übernehmen, wenn sie den Hund bei den Wanderungen durchs Wieslauftal an der Leine führen. „Das macht sie stärker und selbstbewusster“. Die Kinder müssen auf Paula Rücksicht nehmen, aufpassen und leiser sein, wenn der Kitalärm mal wieder stressig für den Hund ist.

Der Umgang mit dem Therapiehund würde zugleich das Wir-Gefühl in der Gruppe stärken – und das Verständnis fördern, wenn einer nicht so viel kann wie andere. Als Paula zum Beispiel kürzlich mit dem Verband an der Pfote ankam, hätten alle sofort eingesehen, dass die Gruppe erstmal keine große Wanderung mit dem Hund machen könne. „Die Kinder passen total gut auf. Es ist ihnen wichtig, dass es ihm gut geht.“

Das Tier kann außerdem helfen bei Sprachhemmungen, denn „der Hund wertet nicht“, wenn etwa ein Kind manche Wörter noch nicht ganz richtig ausspricht.

Der Hund senkt das Stresslevel im Kindergarten

Auch wenn Kinder Probleme damit haben, sich von ihren Eltern zu lösen, kann es gut sein, wenn Paula anwesend ist. Manchmal helfe es einfach, wenn ein Hund in der Nähe ist, der sich streicheln lässt. „Dadurch sinkt das Stresslevel“, sagt Stankovic. Das gelte auch für manch unangenehme Elterngespräche, „da kann der Hund ein Brückenbauer sein“.

Und nicht zuletzt treibe das Tier die Kinder an der frischen Luft auch immer wieder an. „Die laufen bei Wind und Wetter, da wollen sie hinterher, das ist schon toll.“ Insgesamt sei Paula „ein großer Gewinn“ für den Kindergarten, findet die Kitaleiterin.

Die Kinder wüssten aber auch Bescheid, dass der Golden Retriever kein gewöhnlicher Hund sei - und nicht alle Vierbeiner so sensibel, liebenswürdig, souverän und wohlerzogen sind. „Die Kinder merken das recht schnell“. Und so sei es in den fünf Jahren zwar häufiger passiert, dass Kinder oder Eltern skeptisch waren, als sie von dem Therapiehund hörten, der im Kindergarten arbeitete. Doch die Bedenken seien meist schnell verflogen, hätten sie Paula einmal kennengelernt, sagt Stankovic.

Durch Paula ein Trauma überwunden

Welch heilende Wirkung ein Therapiehund haben kann, hat eine Sprachförderkraft des Kindergartens übrigens selbst erleben dürften, wie die Leiterin berichtet. Die Mitarbeiterin habe zuvor ein sehr schlechtes, traumatisches Erlebnis gehabt, weil sie gebissen wurde. Nachdem sie Paula kennenlernte, konnte sie dieses Trauma überwinden. Und heute hat sie selbst einen Hund.