Wo setzen die Gemeinderatsfraktionen in Rudersberg 2023 ihre Schwerpunkte?

Viel Anerkennung gab es in den Haushaltsreden im Rudersberger Gemeinderat für die Kämmerei. Dass trotz aller sich überschneidender Krisen ein solider Haushaltsplan aufgestellt wurde, stellten alle Fraktionen in ihren Reden heraus. Ein paar Wünsche, Anmerkungen und Kritik gab es seitens der Gemeinderatsfraktionen aber auch.

Zu viel Flächenverbrauch: Nachhaltigkeitskriterien gefordert

Für die Rudersberger Bürger (RB) sprach Lisa-Marie Funke . Sie ging kritisch auf den enormen Flächenverbrauch im Südwesten ein. „In Baden-Württemberg war das Ziel, täglich nicht mehr als 2,5 Hektar Boden zu bebauen. Derzeit sind wir bei 6,1 Hektar pro Tag. Bis 2035 sollte eigentlich die Netto-Null erreicht werden.“ Ihre Fraktion forderte deshalb den Beitritt der Gemeinde zum Europäischen Bodenbündnis European Land and Soil Alliance (kurz ELSA) – und von der Verwaltung ein gezieltes Wohnraummanagement für Rudersberg. Dafür sollen 10 000 Euro im Haushalt bereitgestellt werden.

Bei Neubaugebieten plädierte sie für eine hohe Einwohnerdichte sowie klare Nachhaltigkeitskriterien bei der Erschließung. Denn die Bautätigkeit sei weltweit für knapp 40 Prozent des CO2-Ausstoßes sowie 50 Prozent des Abfalls verantwortlich, so Funke.

Beim Thema Biotopverbünde kritisierte sie, dass hier „oft nur zögerlich“ Konkretes umgesetzt werde. Dies solle künftig stärker in den Bebauungsplänen berücksichtigt werden.

Rudersberger Bürger fordern Feuerwerksverbot

Über ihren Schatten springen die RB indes beim Feuerwehrgerätehaus. „Ja, bei diesem Projekt plädieren wir für die Inanspruchnahme einer Wiese für ein neues Gebäude“, sagte Funke – und zwar bei der Firma Weru. Die Feuerwehr sei das durchaus wert.

Des Weiteren forderte die Fraktion ein grundsätzliches Feuerwerksverbot in der Gemeinde und an Silvester zumindest Verbotszonen in den Außenbereichen.

Außerdem wünschen sich die RB: eine weitere Digitalisierung der Gemeindeverwaltung, Ideen und Vorschläge für eine bessere Sprachförderung sowie einen kritischen Blick auf die Gesamtverschuldung in der Gemeinde, die Ende des Jahres auf 2200 Euro pro Kopf ansteigen wird.

Bezahlbarer Wohnraum und Plätze für Senioren

„Trotz neuer Krisen machen die Bekannten keine Pause“, sagte Eberhard Layer von den Freien Wählern. In Anbetracht dieser schwer planbaren Zeiten kämen von seiner Fraktion deshalb keine Anträge, sondern lediglich Anregungen an die Verwaltung. Den Haushaltsplan bewertete er als „zukunftsfähig, bürgerfreundlich und finanziell solide aufgestellt“. Gleichzeitig stehe man vor „immensen Herausforderungen, was die Umsetzung anbelangt“.

Wichtig sei es, bezahlbaren Wohnraum, vor allem für junge Familien mit Kindern, zu schaffen – und auf der anderen Seite Betreuungsplätze für Senioren anzubieten. Für ein gutes Miteinander sei es zudem wichtig, eine bessere Anerkennungskultur für Ehrenamtliche zu schaffen.

Noch „Luft nach oben“ sieht seine Fraktion auch beim Thema Digitalisierung der Verwaltung. Die Pandemiejahre hätten gezeigt, wie wichtig dies sei. „Bei einer Forcierung und strategischen Umsetzung würden wir unter Umständen sogar einer personellen Aufrüstung zustimmen“, so Layer.

Wichtige Integration von Flüchtlingen wird auch etwas kosten, so die Freien Wähler

Beim Thema Klimaschutz sehen die Freien Wähler die Gemeinde auf dem richtigen Weg, hier gelte es jedoch gezielt vorzugehen, denn „viel hilft nicht immer viel“. Potenzial sei auf jeden Fall noch bei den Bestandsgebäuden der Gemeinde vorhanden. Diese sollten möglichst mit erneuerbaren Energien ausgestattet werden.

Viel Hilfe in Rudersberg erhalten haben im vergangenen Jahr die Flüchtlinge aus der Ukraine. Dafür bedankte sich Layer ausdrücklich bei der Bevölkerung. Da nicht abzusehen sei, wie sich die Situation weiterentwickelt, müsse nun der Fokus stärker auf Integration gelegt werden. „Finanzielle Mittel werden dafür notwendig sein.“

Angesichts der gegenwärtigen Krisen ziehe er seinen Hut vor Kämmerer Thomas Krapfs Haushaltsentwurf, meinte Robert Schuler , Fraktionsvorsitzender der CDU, in seiner Rede. Für seine Fraktion ganz wesentlich sei dabei: „Auch bei gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen wurde auf eine nachhaltige Absicherung der unmittelbar dadurch bedingten nachlaufenden Effekte sowie der bereits geplanten Investitionen gesetzt“.

Wichtig aus CDU-Sicht sei ganz klar der Schutz und die Sicherheit in Katastrophenlagen. Deshalb sollte das neue Feuerwehrgerätehaus möglichst funktional und in modularer Bauweise erstellt werden.

CDU sieht dringenden Handlungsbedarf bei der Sprachförderung

Es sei auch wichtig im Schulzentrums-Technikraum bei der Elektrik für mehr Sicherheit zu sorgen, „abwarten ist hier keine Option“. Und für das Kleinschwimmbecken, bei dem der Hubboden saniert werden soll, hat die CDU einen Alternativvorschlag. Sie fragt sich, „ob es aus ökologischer Perspektive sinnvoll wäre, das Becken auf eine gemeinsame Kompromisshöhe fest auszugießen“. Die Vorteile: weniger Wasserbedarf, weniger Heizenergie und keine wartungsintensive Hubbodentechnik.

Der Klimawandel sei auch im Lokalen eine Herausforderung, so Schuler. Deshalb sollte schrittweise die Ortsdurchfahrt begrünt und verschattet werden.

Etwas getan werden muss aus CDU-Sicht beim Thema frühkindliche Sprachförderung. „Wir sehen hier dringenden Handlungsbedarf“, so Schuler. „Es muss eine Gegenoffensive gestartet werden.“

Lob für Bürgerbeteiligung bei der Ölmühle

Als positiv bewertet die Fraktion hingegen das Ergebnis der Bürgerbeteiligung zum Freizeitareal Ölmühle Michelau. Schuler freute sich außerdem auf die anstehende Legalisierung von Mountainbike-Trails. Und er schloss seine Rede mit einem Appell: „Jede Bürgerin und jeder Bürger aus den Rudersberger Teilorten hat die Möglichkeit, sich aktiv in den Ortschaftsrat und/oder den Gemeinderat einzubringen. Scheuen Sie sich also nicht – 2024 sind Kommunalwahlen. Machen ist wie reden, nur krasser!“

Lob erhielt Kämmerer Krapf auch von Frank Bossert , dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, der ihm Voraussicht und ein Talent im Umgang mit komplizierten Zahlen attestierte. Die angestrebten Investitionen seien „richtig und wichtig“. „Erfreulich ist, dass die Mehreinnahmen der letzten Jahre zur Finanzierung der vielfältigen Investitionen eingesetzt werden können und eine sonst nötig gewesene Aufnahme von Krediten verhindert werden konnte.“

SPD mit Blick auf Flächennutzung: Auch Wohnraum ist Lebensraum

Als Glücksfall hätten sich viele Entscheidungen und Beschlüsse der letzten Jahre erwiesen, so Bossert: darunter die Klimamanagerstelle, die neue Kita im Steinhaldenweg oder die Förderung von Fotovoltaik auf Privatdächern.

Es gebe aber auch Themen, bei denen man unterschiedlicher Meinung sei, sagte Bossert mit Blick auf die anstehende Diskussion über die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans. Der Schutz der Natur sei hier wichtig, aber „trotzdem sind wir der Auffassung, dass wenn wir vom Erhalt des Lebensraums sprechen, auch der Mensch nicht ganz vergessen werden sollte. Auch Wohnraum ist Lebensraum.“ Gewerbetreibenden müsste zudem eine Perspektive aufgezeigt werden. „Eine gänzliche Ablehnung von neuer Wohn- und Gewerbebebauung scheint mir deshalb kein zukunftsfähiger Ansatz zu sein.“

Die öffentlichen Haushaltsberatungen finden an diesem Samstag, 14. Januar, ab 9 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt.