Ängste vor dem Wasser abbauen: Schwimmkurse für Erwachsene in Schorndorf

Schwimmen lernt doch jedes Kind, oder? Von wegen! Die Hälfte der Erwachsenen kann sich nicht oder nur schlecht über Wasser halten. Jeder Zweite ist nicht sicher im Wasser. „Zum Glück ist es nie zu spät, um schwimmen zu lernen“, sagt Andrea König. Die 62-Jährige ist seit gut 45 Jahren bei der DLRG Schorndorf aktiv und gibt unter anderem Schwimmkurse für Erwachsene.

„Es ist natürlich immer eine subjektive Wahrnehmung – aber ja: Es gibt viele Erwachsene, die nicht schwimmen können“, weiß König aus Erfahrung. Für manche mag es sogar ein Tabuthema sein: „Wir hatten auch schon Kursteilnehmer, die aus einem anderen Ort zu uns gekommen sind, weil sie nicht wollten, dass es in ihrem Heimatort publik wird, dass sie nicht schwimmen können.“ Es sei zwar selten, aber das gebe es schon. Schwimmen zu können, gelte als selbstverständlich: „Gesellschaftlich ist das bei uns in Deutschland sehr anerkannt. Das Geständnis, Nichtschwimmer zu sein, erfordert Mut“, so König und fügt an: „Hut ab, dass man sich das dann überhaupt traut, einen Kurs zu machen.“ Das sei die wichtigste Hürde.

50 Prozent der Erwachsenen in Deutschland schlechte Schwimmer oder sogar Nichtschwimmer

In Deutschland gibt es zwar keine offiziellen Zahlen darüber, wie viele Menschen tatsächlich schwimmen können. Es gibt aber Schätzungen und Umfragen. Demnach sind es mehr als 60 Prozent der Grundschüler und mehr als 50 Prozent der Erwachsenen (nach Forsa-Umfragen der vergangenen Jahre), die schlechte Schwimmer oder sogar Nichtschwimmer sind.

„Jeder kann schwimmen lernen“, betont Andrea König noch einmal. Es komme natürlich auf den Willen an. Ihr ältester Teilnehmer sei 93 Jahre alt gewesen: „Er hatte mit seinem Arzt gewettet, dass er noch schwimmen lernt – er war der Beste im Schwimmkurs“, erinnert sich die Kursleiterin und lacht. Der Erwachsenen-Schwimmkurs der DLRG Schorndorf ist für Teilnehmer ab 18 Jahre gedacht. „Die Masse der Teilnehmer ist zwischen 30 und 60 Jahre alt“, sagt König. Meistens seien es mehr Frauen als Männer. „Aber es kann auch sein, dass zum ersten Abend nur die Frau kommt, und am zweiten Abend dann auch der Mann dabei ist.“

Gibt es Mutmaßungen, warum viele Menschen nicht schwimmen können? „Das ist wirklich schwer einzuschätzen“, sagt die 62-Jährige. Einer der Gründe seien sicher die Kosten: Eintritt fürs Schwimmbad, Kosten für einen Kurs, und so weiter. Außerdem ist der Anteil an Nichtschwimmern in sozial benachteiligten oder geflüchteten Familien sehr hoch.

Spaß am nassen Element vermitteln

Ängste vor dem Wasser abzubauen, das sei der erste Schritt. Die Technik oder der Schwimmstil sind erst mal zweitrangig – es geht in erster Linie darum, dem erwachsenen Schwimmschüler Sicherheit zu vermitteln. Er soll sich aber nicht nur im Notfall über Wasser halten können, sondern auch den Spaß am nassen Element entdecken. Bei erwachsenen Nichtschwimmern muss man ganz anders vorgehen als im klassischen Kinderschwimmen.

„Erwachsene lernen ganz anders als Kinder – bei Kindern zeigt man mehr, bei Erwachsenen spricht und erklärt man mehr“, nennt Andrea König einen Unterschied zum Kinderschwimmkurs. Bei einem Erwachsenen, der nicht schwimmen kann und vielleicht sogar Angst vorm Wasser hat, ginge es im allerersten Schritt um die „Wassergewöhnung“. Man bewege sich im Lehrschwimmbecken: „Laufen, mal leicht auf den Rücken legen, mal auf den Bauch, oder am Beckenrand festhalten und die Schwimmbewegungen mit den Beinen machen oder auch mal das Gesicht ins Wasser tauchen“, nennt Andrea König einige Beispiele, wie der Kursbeginn aussieht. Im weiteren Verlauf kämen dann auch Schwimmbrett und Poolnudel ins Spiel. „An den elf Abenden wird dann natürlich auch vieles wiederholt – die Übung ist wichtig.“ Spiele, die man mit Kindern macht, wie beispielsweise „Wer hat Angst vorm weißen Hai?“, würde man mit Erwachsenen nicht spielen: „Wir nehmen zwar auch mal einen Ball, um etwas zu üben, aber ansonsten machen wir keine Spiele“, sagt König.

Schwimmen an ganz wenigen Schulen auf dem Stundenplan

Die DLRG mache keine Versprechungen, „dass man gleich beim ersten Mal schwimmen kann“, so König. Manche lassen sich schneller auf das Schwimm-Training ein und können schon nach wenigen Stunden sicher schwimmen. Andere brauchen einfach ein bisschen länger, bis es funktioniert. Aktuell hat die DLRG Schorndorf acht Ausbilder – mehr wären wünschenswert. „Allein beim Kinderschwimmen könnten wir dreimal mehr Kurse besetzen, wenn wir mehr Möglichkeiten hätten“, so Andrea König, und dabei bezieht sie auch das Fehlen der Hallenbadflächen mit ein. Ein weiteres Manko: Nur noch an ganz wenigen Schulen gehört Schwimmen auf dem Stundenplan dazu. „Wir können aber in den Kursen nicht alles abfangen.“ Es sei schwer, Ausbilder zu finden: „Wir können meist die Kurse nur abends anbieten, weil wir ja berufstätig sind.“ Eltern würden es teilweise bevorzugen, wenn Kurse auch mal mittags stattfinden würden. König: „Das ist aber bisher schwer umzusetzen.“

Schwimmkurs für Erwachsene

Angesprochen sind Anfänger ohne oder mit nur geringen Schwimmkenntnissen. Auch „fortgeschrittene“ Anfänger, die ihren Schwimmstil verbessern wollen, sind eingeladen. Wann: ab Donnerstag, 19. Januar, elf Abende von 20 bis 21 Uhr im Oskar-Frech-Seebad. Die Kursgebühr beträgt 70 Euro, inklusive Eintritt Hallenbad. Der Kurs ist für Erwachsene ab 18 Jahren. Info und Anmeldung unter der Telefonnummer 0 71 81/6 29 50 oder Handynummer 01 77/4 78 71 97 oder per Mail an erwachsenen-schwimmkurs@schorndorf.dlrg.de.