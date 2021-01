Dass die Kreissparkasse einen Teil ihrer Filialen in SB-Filialen umwandelt, trifft die Menschen in den Ortschaften hart. „Nach der Schließung der Volksbank war die Kreissparkassen-Filiale im Ort noch ein Lichtblick“, sagt der Haubersbronner Ortsvorsteher Erich Bühler. Mit diesem Lichtblick ist es bald vorbei. Im Juni wird es in der Wieslauftalstraße 22 statt einer Kreissparkassen-Filiale mit Bankberatern nur noch Geld-Automaten und ein Kontoservice-Terminal geben. Die Maßnahmen seien eine