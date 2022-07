18 neue Truppführer bei den Feuerwehren Schorndorf, Urbach und Winterbach

Im Zeitraum vom 7. bis 23. Juli konnten insgesamt 18 Feuerwehrfrauen und -männer von den Feuerwehren Schorndorf, Urbach und Winterbach erfolgreich einen in Schorndorf durchgeführten Truppführerlehrgang abschließen.

Ziel der 40-stündigen Ausbildung war das Vermitteln der Fähigkeiten zum Führen der kleinsten taktischen Feuerwehreinheit, eines sogenannten Trupps. Er besteht aus zwei Einsatzkräften, dem Truppführer sowie dem Truppmann und arbeitet selbstständig Aufträge des Gruppenführers ab. Bereits in den ersten Lehrgangsstunden wurde den meist jungen Feuerwehrleuten die große Verantwortung bewusst, die nach der Ausbildung in der neuen Position auf sie wartet. Aus diesem Grund wurden die Führungsfähigkeiten der Teilnehmer von den Schorndorfer Ausbildern Ralf Aigner, Timo Salenbauch, Alexander Ferchenbauer, Joachim Schwab, Jörg Sommer und Markus Kramer immer wieder intensiv auf die Probe gestellt und viel Wissen aus bereits absolvierten Lehrgängen vertieft und gezielt erweitert.

Neben theoretischen Themen wie vorbeugender Brandschutz, gefährliche Stoffe und Güter, Fahrzeugkunde sowie das korrekte Verhalten bei Gefahren wurde während des Lehrgangs viel Wert auf die Praxis gelegt. Im Bereich der technischen Hilfeleistung standen unter anderem Bau- und Maschinenunfälle, der Umgang mit Fahrzeugen mit alternativen Antrieben sowie Gefahrgutunfälle auf dem Stundenplan. Auch der Aufbau eines Löschangriffs mit Schaum, das korrekte Öffnen von Türen zu Brandräumen, das Absuchen von Räumen nach Personen und der Umgang mit der Wärmebildkamera wurden intensiv trainiert.

Praktische Leistungsübung

Den Abschluss des Lehrgangs am vergangenen Samstag bildeten eine schriftliche Prüfung und eine praktische Leistungsübung, die von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erfolgreich gemeistert wurden. Im Anschluss konnten sich zahlreiche Gäste und Interessierte bei der Abschlussübung vom Können der neuen Truppführer überzeugen.

Da im Lehrgang ein besonderes Augenmerk auf die technische Hilfeleistung und den Gefahrguteinsatz gelegt wurde, standen diese Themen bei der Abschlussübung im Vordergrund. Die angenommene Übungslage: Ein Kleintransporter war gegen einen Baum geprallt, auf der Ladefläche schlug ein Gefahrgutbehälter leck. Unter Atemschutz wurde ein Eintreten der Flüssigkeit in die Kanalisation verhindert und die Leckage geschlossen, während parallel der Brandschutz sichergestellt wurde. Bei hochsommerlichen Temperaturen bauten die Einsatzkräfte außerdem einen Dekontaminationsplatz auf und pumpten das im Behälter verbliebene Gefahrgut mit einer Spezialpumpe ab. Alle Maßnahmen konnten routiniert und zügig abgearbeitet werden.

Auf die Feuerwehr ist Verlass

Bei der anschließenden Urkundenübergabe an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lobte der Schorndorfer Feuerwehrkommandant Jürgen Bruckner das Engagement der frisch ausgebildeten Truppführerinnen und Truppführer. „Es ist absolut nicht selbstverständlich, in den aktuell schwierigen Zeiten und bei solchen Temperaturen ehrenamtlich Höchstleistungen für die Allgemeinheit zu erbringen. Dieser Lehrgang zeigt einmal mehr, dass auf die Feuerwehr zu 100 Prozent Verlass ist“, so Bruckner.

Absolviert haben den Lehrgang Marvin Schiller, Markus Wild (Schorndorf-Stadt), Sascha Mang (Schorndorf-Schlichten), Fabian Kaltschmid, Tanja Sachse, Dominik Werner, Markus Karoly (Schorndorf-Schornbach), Jochen Holderle (Schorndorf-Weiler), Vanessa Hurlebaus, Felix Kunz, Erik Lutz, Louis Engl, Lukas Härer, Bülent Aydinöz, Nils Heinrich, Paul Schönemann (Urbach), Madeleine Krammer und Philipp Trinkle (Winterbach).