25 Feuerwehrleute in Schorndorf: 90 Stunden gepaukt, harter Prüfungstag

Feuerwehrnachwuchs aus Schorndorf, Rudersberg, Urbach, Alfdorf und Plüderhausen hat jetzt eine 90-stündige Feuerwehrausbildung mit großer Abschlussübung am ehemaligen Baubetriebshof in Schorndorf beendet.

Begonnen hatte die kombinierte Ausbildung von Feuerwehrgrund- und Funkausbildung Ende September dieses Jahres. Die gemeinsame Ausbildung der Feuerwehren, aus dem Ausbildungsverbund IV des Rems-Murr-Kreises, ist ein ausgelagerter Lehrgang der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg. Dabei wurden insgesamt 25 Männer und Frauen für den bevorstehenden Übungs- und Einsatzdienst in den Feuerwehren vorbereitet.

Praxisnahe Übungen

Der Ausbildungsblock bildet den Grundstein für die insgesamt zwei Jahre dauernde Ausbildung zur Feuerwehrfrau respektive zum Feuerwehrmann. Neben der traditionellen Brandbekämpfung, die durch praxisnahe Übungen veranschaulicht wurde, sind bei der Ausbildung auch die Themen technische Hilfeleistung, Rettung und Erste Hilfe ausgebildet worden, dazu die Grundlagen der Verbrennung sowie Rechtsgrundlagen der Einsätze.

Die praktischen Übungen und Theorieeinheiten wurden an Abenden unter der Woche und samstags im Wechsel in den Feuerwehrhäusern in Plüderhausen und Schorndorf abgehalten.

Harter Prüfungstags

Um zu überprüfen, ob die frischgebackenen Feuerwehrfrauen und -männer das Rüstzeug für den mitunter auch gefährlichen Einsatzdienst besitzen, mussten die Teilnehmer noch einen harten Prüfungstag absolvieren. Dieser begann am Vormittag mit einer schriftlichen Theorieprüfung, Einzelprüfungen zu den Themen Erste Hilfe, technische Hilfeleistung und der Vornahme einer tragbaren Leiter.

Die Prüfungen endeten am vergangenen Samstag mit einer gemeinsamen Großübung für die Öffentlichkeit, Freunde und Familienmitglieder auf dem Gelände des ehemaligen Baubetriebshofs in der Paulinenstraße in Schorndorf.

Neben den Kommandanten, stellvertretenden Kommandanten und Mitgliedern der teilnehmenden Wehren überzeugten sich auch die Lehrgangsleiter Jan Zoller (Truppmann Teil 1) und Thomas Michael Ulmer (Sprechfunk), beide Mitglieder der Feuerwehr Plüderhausen, und die beteiligten Ausbilder, während der Abschlussübung, vom Leistungsstand der Teilnehmer.