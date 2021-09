60 Jahre Vereinszugehörigkeit: ASV Schorndorf ernennt Martin Bernhardt zum Ehrenmitglied

Für seine 60-jährige Vereinszugehörigkeit hat der ASV Schorndorf Martin Bernhardt zum Ehrenmitglied ernannt. Die Ehrung fand im Gasthaus Lamm in Schornbach unter den gegebenen Hygienemaßnahmen statt. „Martin ist ein alter ASV-Haudegen“, so Hans Kern, Pressesprecher des ASV Schorndorf, in einer Mitteilung. Schon als Jugendlicher habe Martin Bernhardt das Trikot des ASV getragen und auf der Matte gestanden. Er habe noch den Mitgliedsantrag von 1961 sowie die erste Urkunde von den Bezirksmeisterschaften 1961 in Schorndorf parat.

Damals habe Martin Bernhardt in der Jugend und danach in der zweiten Mannschaft, sowie auch in der ersten Mannschaft, gerungen. Damals gewannen die Sportler des ASV Schorndorf in Nendingen gegen den ASV Nendingen 12:8. Für die Endausscheidung zu den deutschen Meisterschaften habe es dann aber doch nicht gereicht. Hans Kern beschreibt, dass die Sportler damals noch in der alten Albert- Schweizer-Sporthalle unter Otto Hartwig hart trainierten. Die Ringermatte sei noch am Stück und dick mit Seegras gefüllt gewesen. Im Sommer habe sie manchmal etwas gemuffelt. Das Mattentuch sei so rau gewesen, dass die Sportler beim Überwurf Schürfwunden davongetragen hätten.

Heutigen Sportlern des ASV ist Martin Bernhardt als treuer Zuschauer bekannt

Nach seiner sportlichen Karriere habe Martin Bernhardt dem ASV Schorndorf viele Jahrzehnte geholfen. In der alten Künkelinhalle habe er am Kampfrichtertisch als Zeitnehmer ausgeholfen. Bis heute unterstütze er die Mannschaft bei Turnieren in Schorndorf. Als in den 1970er Jahren der erste SchoWo-Stand bei Ernst Kuhnle im Hof gebaut wurde, habe Martin Bernhardt aktiv beim Bauen mitgeholfen. Bei allen weiteren SchoWo-Festen habe er beim Auf- und Abbau geholfen. Darüber hinaus habe Martin Bernhardt donnerstags, wenn der Stand aufgebaut war, das Inventar für den Stand eingerichtet. Als es darum ging, die Jugend des ASV zu Turnieren und Wettkämpfen zu fahren, sei Martin Bernhardt oft zur Stelle gewesen und sei als Fahrer eingesprungen.

Auch heute noch ist Martin Bernhardt sportlich aktiv, so Kern. Jeden Dienstag trainiert Bernhardt im Kraftraum. Bei der Volleyball-Abteilung schaue er auch nach dem Rechten. Den heutigen Sportlern des ASV ist Martin Bernhardt als treuer Zuschauer bekannt. Wann immer es ihm möglich sei, unterstütze der 78-Jährige die Mannschaft bei den Kämpfen. Für seine langjährige Vereinstreue dankte ihm Vereinschronist Hans Kern mit einer Foto-Collage aus 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft. In der Hauptversammlung des ASV Schorndorf überreichten die Vorstände Elke Scherer und Sedat Sevsay dem Jubilar die Collage.