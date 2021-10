Ein 19-jähriger BMW-Fahrer war am Donnerstag (28.10.) gegen 22.45 Uhr auf dem Holzbergweg unterwegs. Wie die Polizei berichtet, missachtete er an der Einmündung zum Schornbacher Weg die Vorfahrt einer in Richtung Krebsgässle fahrenden 20-jährigen Golf-Fahrerin.

Beim Zusammenstoß an der Einmündung wurden der Unfallverursacher, die Golf-Fahrerin sowie eine 17-jährige Mitfahrerin verletzt. Diese wurden an der Unfallstelle notärztlich versorgt und vom Rettungsdienst, der mit drei