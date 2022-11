An den Wochenenden im Advent: Winterzauber auf Bauernhof bei Miedelsbach

Schicke Pagodenzelte und heimelige Holzhütten, dazwischen Feuertonnen zum Aufwärmen, geschmückte Weihnachtsbäume und alte Schlitten – fehlt nur noch der Schnee für den Winterzauber, der an den vier Adventswochenenden auf dem Metzlinsweiler Hof geboten wird. Als im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie Weihnachtsmärkte nicht stattfinden durften, hat sich die Familie Rühl, die in fünfter Generation auf dem Hof westlich von Miedelsbach lebt, eine Alternative überlegt. Mit Erfolg.

Petra Rühl, die seit 28 Jahren mit ihrem Olivenholz-Stand fester Bestandteil des Schorndorfer Weihnachtsmarkts ist und in diesem Jahr erstmals vor "Carl Max Meyer" steht, ihr Mann Markus sowie Tochter Lisa und Schwiegersohn Thomas haben unter dem Namen „Los Oliveros“ mittlerweile ein vielseitiges Gastro-Angebot zu bieten.

Auf dem Waiblinger Weihnachtsmarkt sind sie mit einem Stand vertreten und seit 15 Jahren auch beim Mittelaltermarkt dabei. Bevor sie den Winterzauber auf dem eigenen Hof gezündet haben, waren sie auch Teil des Rudersberger Adventsmarkts. Und übern Sommer war an 15 Terminen Biergartenbetrieb auf ihrem Hof.

Kochtalente in der Familie

Auf die Idee, zum Handel mit Olivenholz-Produkten in die Gastronomie einzusteigen, kamen Petra und Lisa Rühl: Weil Markus Rühl nicht nur in der Familie als talentierter Koch gilt, sondern auch kritische Esser überzeugen kann, wär’s doch zu schade, wenn er das nur im Verborgenen in der heimischen Küche macht. Mittlerweile, sagt die Tochter, habe sie von ihrem Vater so viel gelernt, dass sie in diesem Jahr gemeinsam mit ihrem Mann Thomas für das Zubereiten die Küche übernehmen kann.

Und beim Winterzauber gibt es mehr als Rote Wurst mit Glühwein: Am ersten Adventswochenende, Samstag, 26. November, und Sonntag, 27. November, gibt es Kässpätzle, Schinkenbraten à la Rühl, Nürnbergerle mit Sauerkraut, Flammkuchen und Waffeln. Auf der Getränkekarte steht der „Edelheiß“-Glühwein vom Weingut Kern in Rommelshausen. Weil das der qualitativ hochwertigste Glühwein des Weinguts ist, hat er seinen Preis: Das Glas kostet beim Metzlinsweiler Winterzauber vier Euro. Es gibt aber auch heiße Ingwer-Orange- und Zitronen-Limo aus selbst gemachtem Sirup sowie kühle Getränke.

Was es am zweiten Adventswochenende gibt, steht auch schon fest: Flammlachs und Burger. Alles Weitere bleibt eine Überraschung: „Die Leute sollen sich ja auch auf was freuen können“, sagt Markus Rühl, der sich aus gesundheitlichen Gründen inzwischen lieber zurückhält.

Winterzauber auf dem Metzlinsweiler Hof, zu dem auch ein Olivenholz-Stand mit selbst gefertigten Produkten von Petra Rühl gehört und Olivenholz-Krippen, die sie von einer Familie aus Bethlehem bezieht, ist an den Wochenenden bis Weihnachten samstags von 17 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr. Da auf dem Hof nur im Ausnahmefall geparkt werden kann, empfiehlt Lisa Rühl, das Auto entweder am Sportplatz in Miedelsbach oder in Haubersbronn abzustellen und einen Spaziergang zum Hof zu unternehmen. Das ist auch vom Bahnhof in Miedelsbach möglich – für alle, die mit dem Wiesel kommen wollen.