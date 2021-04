Nach wie vor sorgen illegal abgelegter Abfall und Sperrmüll rund um die Container in der Liebermannstraße in Weiler für Verärgerung bei den Anwohnern. Dieter Nagel beispielsweise sagt: „Diese aufgestellten Altpapier- und Altglascontainer direkt an der Straße scheinen eine Einladung zu sein, alles abzulegen.“ Schon im Januar hatte Nagel gegenüber unserer Zeitung seinem Unmut Lust gemacht. Er stoße immer wieder auf taube Ohren bei der Stadtverwaltung. Seit Jahren dokumentiere er die wilden