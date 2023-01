Arbeiten an der Deponie in Schorndorf verzögern sich: Das sind die Gründe

Seit April 2021 wird an der Rekultivierung der stillgelegten Mülldeponie an der Göppinger Straße in Schorndorf gearbeitet. Denn dort, wo früher Grüngut abgegeben werden konnte, soll wieder ein Waldstück entstehen. Bis Ende 2022 sollten die Rekultivierungsarbeiten eigentlich dauern. Wirft man einen Blick auf das Gelände neben dem Entsorgungszentrum, wird aber schnell klar: Das Vorhaben verzögert sich. Die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) erklärt, warum sich einige Baumaßnahmen verschoben haben.

Schlechtes Wetter im vergangenen Jahr verzögerte die Pläne

Die AWRM rekultiviert die 3,5 Hektar große Deponie nicht nur aus eigener Überzeugung, sondern weil dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Entsprechend den Vorgaben der Deponieverordnung muss die Oberfläche des ehemaligen Mülllagers gut abgedichtet und das Gelände anschließend wieder bepflanzt werden.

Deshalb wurden vergangenes Jahr die noch vorhandenen Bäume gerodet und das Gelände in Form gebracht. Daraufhin rückten Bagger an, um in verschiedenfarbigen Schichten die Dichtung aufzuschütten. Ziel ist es laut AWRM, langfristig die Entstehung von Sickerwasser sowie die Freisetzung von Deponiegas zu minimieren. Die Kosten für den Bau der Oberflächenabdichtung beläuft sich laut AWRM auf rund 5,3 Millionen Euro.

Weil im vergangenen Frühjahr das Wetter nicht immer mitgespielt hat, konnten diese Arbeiten aber nur deutlich langsamer als geplant vorangehen. Das berichtet Dagmar Häcker von der AWRM. Sie erklärt: „Die Aufbringung einer Oberflächenabdichtung ist komplex und besteht aus mehreren Schichten, welche aufeinander abgestimmt sind und einer Vielzahl an chemisch-physikalischen Tests und Untersuchungen unterliegen.“ Denn die Abdichtung solle mindestens für 100 Jahre halten. Dafür müssen zertifizierte Materialien eingesetzt werden.

Grauerlen sollen auf der ehemaligen Deponie gepflanzt werden

Eben diese Materialien sorgen für ein weiteres Problem bei der AWRM: Die Lieferzeit dafür hat sich verzögert und die Bauplanung musste immer wieder verschoben werden. Eine Lagerhaltung, erklärt Dagmar Häcker, ist nicht bei allen Baustoffen möglich. „Das beauftragte Unternehmen und die AWRM haben natürlich ein großes Interesse daran, die Baumaßnahme so zügig wie möglich fertigzustellen. Auf manche Gegebenheiten haben wir jedoch nur bedingt Einfluss“, sagt Damgar Häcker. Aktuell rechnet die AWRM mit einer Fertigstellung im Herbst 2023.

In den kommenden Monaten wird trotz einiger Verzögerungen auf dem ehemaligen Deponiegelände ein Wirtschaftswald samt Wiesen und Hecken entstehen. Wie Stadtförster Julian Schmidt im vergangenen Herbst berichtete, werden dort vor allem Grauerlen gepflanzt. Diese Bäume treiben ihre Wurzeln nicht allzu tief ins Erdreich, und sollen die Abdeckschicht nicht durchbohren. Allerdings seien Grauerlen ökologisch gesehen weniger wertvoll als der ursprüngliche Wald, ein ökologischer Ausgleich wird deshalb nötig: Dafür werden im Stadtwald auf Kosten der Abfallwirtschaftsbehörde auf einer Fläche von insgesamt 2,2 Hektar 12.000 Eichen, Hainbuchen und andere Bäume gepflanzt.

Wie Julian Schmidt erklärt, trägt die AWRM außerdem die Kosten für die Kultursicherung, bis die Bäume auf dem Deponiegelände hoch genug sind, um zu überleben. Später geht das Waldstück dann in den Zuständigkeitsbereich des Stadtförsters über.