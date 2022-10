Aus Metzgerei Müller wird Metzgerei Schäfer: Betrieb in Schorndorf 65 Jahre nach Gründung verpachtet

Metzger und Bäcker Tür an Tür und zweimal die Woche ein Obst- und Gemüsestand in der Garage: In Sachen Nahversorgung gibt’s in der Silcherstraße nichts zu meckern. Und das wird auch so bleiben: Wolfgang und Ursula Müller ist es gelungen, mit der Metzgerei Schäfer aus Beutelsbach einen Nachfolger für ihren Familienbetrieb zu finden. Da die Töchter, die beide im Betrieb gelernt haben, die Metzgerei nicht übernehmen wollten, haben sich Müllers 65 Jahre nach Betriebsgründung zu diesem Schritt entschieden. Wolfgang Müller ist 64, seine Frau 62 Jahre alt. Beide arbeiten – wie der Großteil des Teams, eine der Töchter sowie der 91-jährige Seniorchef – weiterhin in der Metzgerei mit. Doch die Aussicht, keine 70 Stunden mehr in der Woche, sondern vielleicht noch 35 da zu sein, sonntags nicht mehr in die Metzgerei kommen zu müssen und keine Büroarbeiten mehr erledigen müssen – „das ist fast wie Urlaub“, sagt Wolfgang Müller.

Robin Schäfer: „Wir stehen für Nahversorgung“

Schon vor drei Jahren hat er die Fühler ausgestreckt. Über die Innung kennen sich die Betriebe. Dass die Metzgerei – mit der Bäckerei im gleichen Haus und dem Obst- und Gemüsestand in der Garage – bei Kunden auch von außerhalb beliebt ist, hat die Entscheidung für Robin Schäfer sicher leichter gemacht. „Aber wir stehen auch für Nahversorgung“, sagt der Beutelsbacher Metzger, nachdem er den Betrieb gepachtet hat. Für die Traditionsmetzgerei – vor 140 Jahren gegründet – ist es die zwölfte Filiale, in der sie zu 95 Prozent Produkte aus eigener Herstellung verkaufen, das Fleisch kommt von Landwirten aus der unmittelbaren Umgebung. Die Filialleitung übernimmt Moritz Wahl. Auch weiterhin wird es hier außer Fleisch und Wurst den täglichen Mittagstisch geben, Frischfisch und Feinkost. Auch an den Öffnungszeiten – montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr und samstags von 6 bis 13 Uhr - wird sich nichts ändern.

Gegründet wurde die Metzgerei am 1. Oktober 1957 von Leonhard und Rosa Müller. Unter 16 Bewerbern, weiß der Sohn, hat das frisch verheiratete Ehepaar damals den Zuschlag in der Silcherstraße bekommen. Einfach war es anfangs nicht: „Mein Vater hat als Meister mehr verdient.“ Nicht mal einen kostspieligen Rostbraten, so die Familienerzählung, hat sich der Metzger damals getraut zu essen. Doch mit der Zeit lief das Geschäft besser. Mit Tante Traudl gab es die erste Angestellte. 1958 kam Sohn Wolfgang auf die Welt, fünf Jahre später Tochter Sonja. Beide sind in die Fußstapfen der Eltern getreten, die irgendwann, als sich die Möglichkeit ergab, auch das im Jahr 1929 erbaute Haus kauften.

Grundgedanke: In der Seitenstraße als Metzger nicht allein sein

Es folgten mehrere Umbauten, 1978 die erste größere Umgestaltung: Der neue Laden war doppelt so groß, es gab neue Produktions-, Lager- und Sozialräume. 1989 übernahm Wolfgang Müller gemeinsam mit seiner Frau Ursula, die seit 1981 mitschafft, den elterlichen Betrieb. Und früh war der Grundgedanke ihrer Selbstständigkeit: In einer Seitenstraße wollen sie nicht allein sein. Also suchten sie aktiv nach einem Bäcker, der mit ihnen Tür an Tür arbeiten wollte. In der ersten Zeit war es die Bäckerei Schuck aus der Gottlieb-Daimler-Straße. Dann die Bäckerei Schulze aus Urbach, die nicht nur bis heute geblieben ist. Mittlerweile ist Müllers Tochter auch mit einem der Geschäftsführer, Philipp Schulze, verheiratet, der auf dem danebenliegenden Grundstück ein neues Wohn- und Geschäftshaus bauen will. Inzwischen liegt die Baugenehmigung vor. Da langjährige Mieter im Haus wohnen, werden bis zur Verwirklichung aber wohl noch ein paar Jahre ins Land ziehen.