Indien ist in den vergangenen Wochen mehr und mehr in den Fokus der internationalen Medien gerückt. Grund dafür ist die verheerende Corona-Situation im südasiatischen Land. Der evangelische Pfarrer Thomas Oesterle steht seit vielen Jahren in regem Kontakt zu einem Krankenhaus in der Stadt Vellore. Er berichtet von rapide steigenden Infektionszahlen und einer Klinik im absoluten Ausnahmezustand.

Die evangelische Kirchengemeinde Schorndorf pflegt schon seit vielen Jahren ein gutes