Ausstellung in der Volkshochschule: Faszination für das Meer

Künstlerin Carmen Ulrich zeigt ihren Facettenreichtum in der Schorndorfer Volkshochschule und lädt Besucher ein, in die Faszination des Meeres einzutauchen. Vom 16. November bis 16. Januar haben Interessierte die Möglichkeit, die Ausstellung zu besichtigen. Inspiriert durch Natureindrücke vom Meer mit der dazugehörigen Landschaft sind sehr unterschiedliche Bilder in verschiedenen Techniken entstanden, unter anderem Werke in Acryl oder Öl, Collagen sowie Fotografien. Offiziell eröffnet wird die Ausstellung am 15. November um 11 Uhr. Die Laudatio hält Studienrätin Rebekka Werner. Der Eintritt ist frei. Foto: Schneider