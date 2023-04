Bäcker-Öffnungszeiten an Ostern in Schorndorf: Eine Filiale an Karfreitag offen

Frische Brötchen, Brezeln und Kuchen für den Osterbrunch: Gerade an den Feiertagen ist die Nachfrage an frischen Backwaren hoch. Gebäck in Lamm- oder Hasenform läuft besonders gut. Doch nicht alle Bäckereien haben über das Osterwochenende geöffnet. Bei diesen Betrieben werden Sie, liebe Leserinnen und Leser, rund um Schorndorf über die Feiertage fündig.

Bäckerei Maurer: An Karfreitag und Ostersonntag geschlossen

Gleich vier Filialen der Bäckereikette Maurer aus Winnenden gibt es in Schorndorf: in Miedelsbach, am Marktplatz, in der Johann-Philipp-Palm-Straße sowie in der Arnold Galerie. Alle Standorte haben am Karfreitag geschlossen. Von 7 bis 17 Uhr können am Ostersamstag frische Backwaren gekauft werden. Am Ostersonntag bleiben die Filialen geschlossen, Ostermontag haben sie von 8 bis 17 Uhr geöffnet. „Ein Highlight an Ostern ist unser Osterbrot“, berichtet Marion Mech, Bezirksleiterin der Schorndorfer Maurer-Filialen. Aber auch Osterlämmer und Ostergebäck in Hasenform liefen gut.

Wiedmaier und Schöllkopf: Das sind die Öffnungszeiten an Ostern

Die Bäckerei-Conditorei Wiedmaier ist rund um Schorndorf mit gleich sechs Filialen vertreten. Über die Feiertage haben die Schorndorfer Standorte lediglich am Samstag regulär von 6 bis 12.30 Uhr geöffnet. Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag bleiben die Filialen zu. Beide Standorte der Bäckerei Schöllkopf haben am Karfreitag geschlossen. Samstag sind die Filiale im Toom-Baumarkt und das Café in der Welzheimer Straße von 6 bis 18 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag und Ostermontag hat nur das Café von 8 bis 17 Uhr offen, die Filiale im Baumarkt bleibt zu.

Emil Reimann in Schorndorf-Weiler: Bäcker bleibt länger geschlossen

Mitten in Schorndorfs Altstadt gibt es seit über hundert Jahren die Bäckerei Hetzinger. Über die Osterfeiertage hat der Betrieb nur am Samstag zwischen 6 und 14 Uhr geöffnet. Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag bleiben die Backöfen in der Moserstraße kalt.

Die Emil-Reimann-Filiale in Weiler bleibt aufgrund eines Krankheitsfalls bis voraussichtlich Mitte/Ende Mai geschlossen, erklärt eine Mitarbeiterin auf Anfrage.

Karfreitag: eine Filiale geöffnet

Die Bäckerei in der Karlstraße ist am Karfreitag von 8 bis 17 Uhr für Kundinnen und Kunden geöffnet. Damit ist Emil Reimann der einzige Bäcker, der am Karfreitag in Schorndorf geöffnet hat. Außerdem ist am Ostersamstag von 6 bis 17 Uhr geöffnet, am Ostersonntag bleibt die Filiale geschlossen und am Ostermontag ist von 8 bis 17 Uhr geöffnet.

Bäckerei Weigele hat am Wochenende geöffnet

Die Bäckerei Konditorei Weigele wurde in Schorndorf gegründet und befindet sich in dritter Generation in Familienhand. Am Karfreitag und am Ostermontag bleiben die Filialen geschlossen. Backwaren für das Frühstück am Wochenende können aber besorgt werden: am Samstag von 6.30 bis 13 Uhr und am Ostersonntag von 8 bis 11 Uhr.