Einfach abreißen und das war’s dann mit der 100 Jahre alten Schönblickhütte – gegen diesen Plan der Stadt Schorndorf regt sich Widerstand. Marcus Seibold, der als Jagdpächter des Stadtwalds seit vielen Jahren sieht, wie intensiv die Hütte im Naherholungsgebiet Aichenbach von Kindergartengruppen, Schulklassen und Spaziergängern genutzt wird, hat sich ins Zeug gelegt, fleißig telefoniert und am Wochenende in gerade mal vier Stunden Spendenzusagen in Höhe von 15.000 Euro