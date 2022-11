Barbara-Künkelin-Halle Schorndorf: International Guitar Night 2022 am 29.11.

Für Fans von akustischer Gitarrenmusik ist die „International Guitar Night“ ohne Zweifel eines der musikalischen Highlights in diesem Herbst. Fünf internationale anerkannte Gitarristen sorgen mit ihrem Können für einen unvergesslichen Konzertabend, heißt es in der Mitteilung des Kulturforums. Hörgenuss pur, überraschende Momente und Staunen über das, was diese Profis unter den Gitarristen auf ihren Instrumenten zaubern – das alles bietet die „International Guitar Night“.

Das Programm

Das Kulturforum Schorndorf präsentiert in diesem Jahr Peter Finger, das Duo Kvaratskhelia, Ian Melrose und Steve Hicks am Dienstag, 29. November, um 20 Uhr in Barbara-Künkelin-Halle. Peter Finger, dem Initiator der „International Guitar Night“, gelingt die perfekte Harmonie von Virtuosität, Musikalität und Komposition. Er beherrscht die Klangsprache Debussys, Ravels oder Strawinskys ebenso wie die des Rock und Jazz.

Peter Fingers Musik ist stets sinnlicher Hochgenuss fern jeder intellektueller Gedankenkühle. Anspruchsvoll und anregend zugleich.

Die Brüder Nick und David Kvaratskhelia stammen aus Georgien. Ihr Debüt-Konzert als Gitarrenduo geben sie im Alter von sieben und neun Jahren. Was macht dieses Duo so bemerkenswert? Das blinde Verständnis, das perfekte Zusammenspiel? Oder die bemerkenswerte Spieltechnik in Kombination mit einem weiten stilistischen Horizont von Barock bis Avantgarde? Es ist die Summe all dessen und noch mehr: Die beiden Georgier betonen den spirituellen Inhalt der Musik, sie verstehen es, den Zuhörer emotional zu berühren.

Kenner der aktuellen Akustik-Szene wissen es längst: Ian Melrose, Wahl-Berliner mit schottischer Abstammung, ist einer der führenden Protagonisten der akustischen Gitarre in Europa. Als Studio- und Live-Musiker hat er unter anderem mit Clannad, Mary Black und Reinhard Mey zusammengearbeitet. Ein besonderes Erlebnis ist Melrose als Solo-Künstler. Sein schottisches Erbe manifestiert sich in prächtigen gitarristischen Stimmungsbildern: Charmant, nuancenreich und von höchster Spielkultur.

„Es gibt nichts, was Steve auf der Gitarre nicht kann,“ meint Fingerstyle-Legende Duck Baker, in den 70ern Lehrer von Steve Hicks. Der Engländer gilt als Kenner und virtuoser Interpret von amerikanischem Blues, Ragtime und Swing, aber auch von British Folk und keltischem Liedgut. Seine Arrangements fesseln mit unglaublicher Tiefe und Präzision, sein Ton bleibt auch in den schwierigsten Passagen von höchster Klarheit und sein Timing und Groove kommen unfassbar selbstverständlich rüber.