Die einen warten seit 25 Jahren auf ein neues Baugebiet in Buhlbronn, die anderen sehen das geplante kleine Wohngebiet an den Äckern und Wiesen am Rand der Ortschaft kritisch. Vor zwei Jahren hatte der Gemeinderat Ja zur Aufstellung des Bebauungsplans Grundackerweg gesagt, jetzt hat die Planung im Technischen Ausschuss die nächste Hürde genommen. Der Plan wurde mehrheitlich gebilligt und wird - die Zustimmung des Gemeinderats am 24. Juni vorausgesetzt - jetzt öffentlich ausgelegt. Auf dem