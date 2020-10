Bauplätze in Schorndorf sind begehrt – und die Warteliste ist mit 500 Interessierten lang. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat jetzt einem Punktesystem zugestimmt, das nicht nur Bewerber mit Hauptwohnsitz in Schorndorf oder den Ortsteilen, sondern auch Familien und ehrenamtlich Engagierte bevorzugt. Damit, erläuterte Gabriele Koch, Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr, solle die Bauplatzvergabe in Schorndorf nicht nach dem Windhund- oder Höchstpreisprinzip laufen,