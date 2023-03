Begegnungszentrum: SV Schorndorf reißt Wintergärten für 3,2-Millionen-Projekt ab

Die Wintergartenwelt ist schon seit Jahren Geschichte, jetzt verschwinden Stück für Stück auch die übrig gebliebenen Glasbauten an der Gmünder Straße. Seit Ende Februar ist das Bauteam der Süddeutschen Gemeinschaft (SV Schorndorf), die den ehemaligen Wintergarten-Showroom der Firma Schock für die Kinder- und Jugendarbeit genutzt hat, jeden Samstag zugange. Bis Ostern soll bis auf das Mauerwerk und die Bodenplatte alles weggeschafft sein. Vielleicht finden sich bis dahin über Ebay auch noch Interessenten für die restlichen Wintergarten-Teile: Gegen Eigenabbau und Abtransport sind sie zum Nulltarif zu haben – das spart der Gemeinde Arbeit und Entsorgungskosten.

Direkt vor dem bestehenden SV-Gemeindezentrum soll das neue „Connect“-Begegnungszentrum entstehen. Kommt nichts dazwischen und ist auch das Mauerwerk bis Ende April abgerissen, soll im Sommer 2023 Baubeginn sein, die Einweihung ist für Mitte 2024 geplant. Mit 2,8 Millionen Euro Baukosten hatte die freikirchliche Gemeinde vor zwei Jahren noch gerechnet. Mittlerweile sind es angesichts der allgemeinen Preisentwicklung 3,2 Millionen Euro geworden – und auch die Pläne haben sich in den vergangenen sechs Jahren immer wieder verändert.

Fertigbau in Holzständerbauweise mit PV-Anlage auf begrüntem Dach

Statt einem Neubau mit großer Glasfront, den die Gemeinde auch wegen der schlechten Energiewerte nicht mehr realisieren will, entsteht auf einer Fertigbetonplatte ein Gebäude in Holzständerbauweise, mit bodentiefen Fenstern, einer Holzpaneelen-Fassade sowie einer PV-Anlage auf dem begrünten Dach. Der Eingang soll – sehr zentral – direkt an der Bushaltestelle Gmünder Straße 70 sein. Mit Planung und Umsetzung hat die SV eine auf Begegnungszentren spezialisierte Firma aus Augsburg beauftragt. Um Kosten zu sparen, übernimmt ein Bauteam rund um Werner Hess, Rainer Siegle, Tobias Fischer und Lukas Entenmann die Abrissarbeiten. Womöglich können die Freiwilligen, unter denen auch einige Geflüchtete sind, sogar bei den Aufbauarbeiten helfen – man wird sehen.

Schon fast eine Million Euro an Spenden gesammelt

Da die freikirchliche Gemeinde nicht in den Genuss von Kirchensteuern kommt, muss sie den Bau des Begegnungszentrums, der insbesondere Raum für die Kinder- und Jugendarbeit bieten soll, aus eigener Kraft stemmen. Der aktuelle Spendenstand liegt, auch dank erfolgreicher Weihnachtsaktionen, bei 966 000 Euro. Einen Förderantrag über 300 000 Euro hat die Gemeinde bei der Stiftung Deutsches Hilfswerk gestellt. Firmen, die sich der Gemeinde verbunden fühlen, haben ihre Unterstützung ebenfalls zugesagt. Bei der Restfinanzierung hofft die SV nicht zuletzt auch auf die Stadtgemeinschaft: Immerhin sollen hier nicht nur Räume für die Kirchengemeinde, sondern für das ganze Quartier geschaffen werden. Der Bedarf an Räumen für die Kinder- und Jugendarbeit ist groß: Unter der Woche, sagt Damaris Siegle, bei der SV für Öffentlichkeitsarbeit und fürs Spendensammeln zuständig, gehen hier bestimmt 200 Kinder ein und aus – von den Windelflitzern, dem Kids-Club, der Jungschar bis zu jungen Erwachsenen. Die Kirchengemeinde beschäftigt allein zwei Kinder- und Jugendpastoren und finanziert diese aus eigener Kraft – abgesehen von einem 50-Prozent-Stellenanteil für die Flüchtlingsarbeit, der von der Aktion Mensch gefördert wird.

Doch auch für Erwachsene soll das Begegnungszentrum, das über einen Brückenbau mit dem bestehenden Gemeindezentrum verbunden sein wird, etwas bieten: ein Café, eine Kreativwerkstatt mit Werkzeugangebot und ein Wohnzimmer mit kleiner Küchenzeile im Erdgeschoss. Diese Räume, betont Damaris Siegle ausdrücklich, sollen auch für die Nachbarschaft geöffnet werden: „Wir wollen unabhängig vom Glauben Möglichkeiten schaffen.“ Offenbarte doch eine Umfrage der Gemeinde im Quartier heraus, dass auch ältere Menschen sich Raum für Begegnung wünschen.

Die SV (ehemals Süddeutsche Vereinigung) gibt es schon seit mehr als 100 Jahren in Schorndorf. Die christliche Gemeinde hat aktuell etwa 200 Mitglieder, feiert aber jeden Sonntag zwei Gottesdienste um 10.30 und 18 Uhr mit bis zu 400 Erwachsenen und 50 Kindern, für die es ein Extra-Angebot gibt. Im Jahr 2005 ist die Gemeinde – von der Friedensstraße 23 – in den Neubau an der Gmünder Straße und mit den Kinder- und Jugendgruppen in den ehemaligen Wintergarten-Showroom der Firma Schock gezogen. Hier, sagt Rainer Siegle beim Rundgang über die Baustelle, war’s aber „im Sommer immer zu heiß und im Winter zu kalt“. Auf dem großen Bauplatz konnte die SV hinter dem Gemeindezentrum im Jahr 2010 ein Pastorenhaus realisieren. Am vorherigen Standort in der Friedensstraße hatte die SV keine Möglichkeit, das Gemeindehaus zu erweitern.