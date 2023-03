Beginn der Sommerzeit: Wie Wild- und Haustiere die Zeitumstellung verkraften

Vögel zwitschern aufgeregt am frühen Morgen im Chor, Eichhörnchen flitzen um die Ecken, Igel sind nach dem Winterschlaf schon teilweise unterwegs und Rehe stehen gerade jetzt plötzlich am Straßenrand – mit Beginn der Sommerzeit gerät die Tierwelt für kurze Zeit aus dem Rhythmus. Lauern da Gefahren? „Schlagartig tritt der Mensch nach der Zeitumstellung morgens eine Stunde früher als ‘Störenfried’ der Wildtiere auf. In den ersten Tagen kann es dadurch beispielsweise zu mehr Wildunfällen kommen“, so Wolfgang Bogusch, Vorstandssprecher des Naturschutzbundes (Nabu) Schorndorf und Erster Vorsitzender des Naturschutzbundes Rudersberg.

„Aber nach ein paar Tagen haben sich die Tiere wieder an die Situation gewöhnt.“ Da im Frühjahr von Tag zu Tag die Sonne eh immer früher aufgehe, sei nur die abrupte Veränderung um eine Stunde für ein paar Tage ein Faktor.

Hormonhaushalt der Tiere ändert sich

Der Landesjagdverband Baden-Württemberg ergänzt dazu: „Im Frühling locken frisches Grün und Streusalzreste besonders das Rehwild in den frühen Morgenstunden an die Straßenränder. Denn nach dem Winter sind die Energiereserven der Wildtiere aufgebraucht. Hinzu kommen die ersten Revierkämpfe, um die jungen Rehböcke zu vertreiben.“

Weil es länger hell ist, ändert sich ebenso der Hormonhaushalt der Tiere. Insbesondere das Rehwild wird aktiver.

Da Tiere weder Verkehrsregeln noch die Zeitumstellung kennen, warnt auch der ADAC vor Wildwechseln in diesen Tagen. „Im Frühjahr sind vor allem Rehe sehr aktiv, aber auch Wildschweinrotten sind auf Futtersuche und mit ihren Frischlingen unterwegs. Dabei können sie beim Kreuzen der Straßen zur großen Gefahr werden“, so der ADAC Stuttgart. Deshalb sei gerade im Frühjahr erhöhte Wachsamkeit geboten, besonders in Waldgebieten und auf Straßenabschnitten, auf denen Wildwechselschilder aufgestellt sind, sei es ratsam, langsamer und vorausschauender zu fahren und bremsbereit zu sein. Befinden sich die Tiere jedoch bereits auf der Straße, sollte versucht werden, sie durch lautes Hupen zu vertreiben. Mit den Scheinwerfern aufzublenden, verwirre die Tiere und nehme ihnen die Orientierung, so dass sie nicht weiterlaufen.

Was Autofahrer bei einem Wildunfall beachten müssen

Und wenn es doch zu einem Wildunfall gekommen ist, müsse als Autofahrer Folgendes beachtet werden: Die Unfallstelle muss gesichert werden, die Warnblinkanlage ist einzuschalten. Die Polizei oder der Jagdpächter sollte verständigt werden, auch wenn es keine Verletzten gibt. Zudem dürfe das angefahrene Wild nicht vom Unfallort entfernt werden, da sonst laut Angaben des ADAC eine Anzeige wegen Wilderei drohen könnte. Auswirkungen habe die Zeitumstellung auch auf Tiere, „die sich in menschlicher Obhut befinden, also Nutztiere und Haustiere“, so Claudia Wild, Pressesprecherin des Nabu Baden-Württemberg. Die täglichen Pflegemaßnahmen wie Füttern und Misten würden sich ja um eine Stunde verschieben – sowohl im Frühjahr wie auch im Herbst.

Im Schorndorfer Tierheim könne man jedoch keine besonderen Auffälligkeiten feststellen, teilt die Erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Schorndorf und Umgebung, Sabine Hermann, mit. „Das liegt wohl daran, dass die Mitarbeiter in der Regel von 8 bis 18 Uhr und am Wochenende von 9 bis 17 Uhr im Tierheim sind“, so ihre Vermutung. „In dem Moment, in dem die Mitarbeiter das Tierheim betreten, hören das die Tiere natürlich und sind dann auch in freudiger Erwartung auf die Pfleger.“

Tiere sind sehr empfindsam

Aber natürlich würden das die Tiere durchaus spüren, fügt Hermann an: „Vielleicht wecken sie ihr Herrchen oder Frauchen morgens früher – oder später, je nach Zeitumstellung. Aber nach ein paar Tagen haben auch sie sich an die 'neue' Zeit angepasst.“ Tiere seien da schon sehr empfindsam. „Landschildkröten zum Beispiel spüren die Außentemperaturen, auch wenn sie – in der Übergangsphase, bevor sie wieder ins Freie dürfen – im Haus gehalten werden. Sind die Tage warm und sonnig, werden die Schildkröten aktiver und fressen auch mehr. Kommen wieder kältere Tage, so wie jetzt, sind sie wesentlich ruhiger und fressen kaum, obwohl die Zimmertemperatur immer dieselbe ist“, so die Tierschutzverein-Vorsitzende.