Benefiz-Tattoo-Aktion für Fenja in Schorndorfer Studio: Ein gigantischer  Erfolg

Um Fenja und ihrer Familie zu helfen, hat Dany Basic vom „Pimpin Tattoos“-Studio mit seinem Stammheimer Kollegen Alex W. am vergangenen Wochenende (19. und 20. November) von morgens bis abends ein Tattoo nach dem anderen gestochen: Weil die Eltern das schwerstbehinderte Mädchen kaum mehr in die Wohnung im dritten Stock hochtragen können, braucht die Familie dringend einen Außenaufzug. Um die 98 000 Euro zusammenzubekommen, die dafür nötig sind, haben Stefanie und Olaf Kirstein ihre Geschichte öffentlich gemacht und begonnen, Spenden über die Online-Plattform „Gofundme“ und über ein Konto bei der Kreissparkasse zu sammeln.

Das Schicksal des viereinhalbjährigen Mädchens hat Dany Basic tief berührt und zu Tränen gerührt. Darum hat er die Benefiz-Tattoo-Aktion auf die Beine gestellt – und am Samstag sogar Überstunden bis abends um halb elf gemacht: Für jedes Tattoo, das innerhalb einer Stunde fertig war, hat der 51-Jährige 100 Euro verlangt und jetzt – inklusive der Spenden, die über den Glühweinausschank, rote Würste und Kuchen zusammenkamen – 7500 Euro überwiesen. Allein 1000 Euro hat Basics Motorradclub „Outlaws“ beigesteuert.

Ein Wochenende voller rührender Geschichten

Nicht unerheblichen Anteil an der Aktion hatte auch SchoWo-Macher Jürgen Dobler. Er ist Fenjas Onkel und ist überglücklich über den enormen Erfolg: „Gigantisch“ - so lautet sein Fazit. Mit seiner Familie war er das ganze Wochenende in der Kirchgasse dabei und hat einige rührende Geschichten mitbekommen: Wie die einer sechsköpfigen Familie, die gemeinsam zum Tätowieren für den guten Zweck ins Studio gekommen ist. Oder die beiden Schwestern, die bereits tätowiert sind und ihre 68-jährige Mutter überzeugt haben, sich ein gemeinsames Tattoo stechen zu lassen. Oder eine Frau, die sich für Fenja tätowieren ließ, obwohl sie unter großer Schmerzangst leidet. Und auch das gab es: Wer sich – wie die Nachbarn aus der Kirchgasse – nicht tätowieren lassen wollte, hat trotzdem was ins Spendenkässle gesteckt.

Es kann durchaus noch mehr zusammenkommen: Alex W. will in seinem Stammheimer „Tattoo9Lives“-Studio gemeinsam mit Dany Basic eine zweite Benefiz-Aktion für die Fellbacher Familie machen.

Nach einer Hüft-OP liegt Fenja – eingegipst vom Bauchnabel bis zu den Zehen – im Moment im Stuttgarter Olgäle. Ganze acht Stunden hat die komplizierte Operation gedauert. Doch einfach hatte es das Mädchen von Anfang an nicht: Mit einem Gendefekt, dem Aicardi-Syndrom, zur Welt gekommen, ist Fenja schwerstmehrfachbehindert. Dreimal war sie dieses Jahr schon mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Sie hat bis zu sieben epileptische Anfälle täglich. Das Mädchen leidet unter Schmerzen, muss viele Medikamente nehmen und verträgt keine feste Nahrung. Sie schläft schlecht, ist auf Hilfsmittel und Therapien angewiesen. Und was dazukommt: Fenjas Vater kämpft gerade mit einer Krebserkrankung.

Info

Die Online-Spendenplattform für Fenja ist unter https://gofund.me/b778f982 zu finden. Außerdem hat die Familie ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse Waiblingen eingerichtet: IBAN DE 52 6025 0010 1002 2175 77.