Bernd Hornikel im Interview: Was der Schorndorfer OB heute anders machen würde

Vor gut einem Jahr wurde Bernd Hornikel zum neuen Schorndorfer Oberbürgermeister gewählt. Im März hat er sein Amt unter erschwerten Bedingungen – als Nicht-Schorndorfer und Nicht-Kommunalpolitiker – angetreten. Was war für ihn die größte Herausforderung? Was ist schiefgelaufen bei den Haushaltsberatungen, die teilweise ein Debakel waren? Und was ist seine größte Erkenntnis aus den vergangenen zehn Monaten? Ein entspannter Oberbürgermeister über ein turbulentes Jahr, den Umgang mit dem Gemeinderat und die Kunst, fit zu bleiben.

Herr Hornikel, wie geht es Ihnen zum Jahreswechsel?

Mir geht’s gut, ich fühle mich wohl. Mein Amt als Oberbürgermeister bereue ich keine Sekunde. Es macht einen Riesenspaß, auch wenn Unangenehmes dazugehört. Aber das Unangenehme sehe ich inzwischen als Herausforderung. Manche Oberbürgermeister-Kollegen sagen mir, dass das Amt normalerweise ganz anders ist als in diesen Zeiten. Aber ich nehme es, wie es ist.

Was war für Sie das Schwierigste am Anfang?

Das Schwerste war, in die Kommunalpolitik reinzukommen. Ich kam ja aus der Landesverwaltung und musste lernen, nicht nur einen rein sachlichen Ansatz zu verfolgen, sondern auch die politischen Probleme zu erkennen und politisch sachgerecht zu argumentieren. Da habe ich Fehler gemacht. Manchmal war ich zu blauäugig. Heute weiß ich: Es gibt Themen, bei denen sich Gräben durch den Gemeinderat ziehen. Zum Beispiel bei den Punkten Parkplätze und Mobilität oder auch bei der Innenstadtentwicklung. Ich habe gelernt, dass diese Themen vor der Debatte im Gemeinderat besser vorbereitet werden müssen.

Um den Gemeinderat auf die Sparmaßnahmen einzuschwören, sind Sie mit dem Gremium extra in Klausur gegangen. Trotzdem ist die Debatte bei den Haushaltsberatungen aus dem Ruder gelaufen: Ich erinnere an die umstrittene Kulturförderung. Und wegen der möglichen Bäderschließungen sind die Menschen sogar auf die Straße gegangen. Was ist da schiefgelaufen?

Bei den Bädern ist der Gemeinderat zum großen Teil umgekippt, nachdem 350 Menschen auf der Straße standen. Plötzlich wollte sich fast keiner mehr daran erinnern, dass der Auftrag, die Szenarien für eine Bäderschließung zu untersuchen, aus dem Gremium gekommen war. In der Regel sind mit dem Gemeinderat sachliche Diskussionen gut möglich. Schwierig wird es für Teile des Gemeinderats, wenn die Öffentlichkeit anwesend ist. Das Gleiche passierte bei der Diskussion um die kürzeren Kita-Öffnungszeiten. Wir hatten ein klares Votum bei der Vorberatung im Verwaltungsausschuss. Aber kaum waren Eltern im Raum, lief die Diskussion im Gemeinderat in eine andere Richtung. Heute weiß ich aber auch: Bei den Bäderschließungen hätte ich einen Beschluss-Vorschlag der Verwaltung formulieren müssen. Wir hätten da eine klare Linie gebraucht. Ein großer Fehler war außerdem, dass ich technisch nicht auf die Demo auf dem Marktplatz vorbereitet war und deshalb mit den Leuten nicht sprechen konnte.

Sie haben Ihr Amt in einer Stadt angetreten, die finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Hatten Sie das so erwartet?

Ja, das war mir klar. Den anderen Städten geht es ja auch nicht anders. Waiblingen zum Beispiel hat eine größere Steuerkraft, aber die Probleme sind überall dieselben. Im Gegensatz zu meiner Heimatstadt Sindelfingen ist Schorndorf konstant arm. Das ist planbar. Zu den großen Herausforderungen gehört es aber, mit dieser geringen Wirtschaftskraft den Standard in der Stadt aufrechtzuhalten. Auf Dauer wird das schwer. Diese Diskussion bleibt: Wo müssen wir Senkungen unseres Standards in Kauf nehmen?

Tut Ihnen die Äußerung aus Weinstadt weh?

Gespart wird in vielen Bereichen in der Stadt. In Weinstadt sagte der Erste Bürgermeister vor kurzem, dass sich Schorndorf nicht mal mehr Straßenbeleuchtung leisten könne. Tut Ihnen eine solche Aussage weh?

Nein, gar nicht. Weinstadt lehnt eine temporäre Abschaltung aus Sicherheitsgründen ab. Ich sage: Wer nachts aus dem Haus geht, muss mit Dunkelheit rechnen. Man kann darüber diskutieren. Und ja, uns geht es um Stromsparen und ums Geld. So ist es halt.

Trotzdem hat auch Schorndorf große Projekte. Was außer der Stadtbücherei wird noch möglich sein?

Die Kita in der Uhlandstraße ist im Bau, die Sanierung des Max-Planck-Gymnasiums geplant. Eine Pflichtaufgabe ist unser marodes Feuerwehrhaus. Das steht dringend an, dieses Jahr steigen wir in die Planung ein. Außerdem muss das Gebäude des Stadtmuseums saniert werden. Sanierungsbeginn ist Anfang 2025.

Mit dem Bau der Stadtbücherei wird der Archivplatz für mehrere Jahre eine Baustelle. Wird es 2023 trotzdem eine SchoWo geben? Wo soll sie stattfinden?

Aus unserer Sicht wird es eine geben! Ja, der Archivplatz fällt 2023/24 flach, vielleicht sogar noch 2025. Die Vereinsgemeinschaft hat aber eine Alternative entwickelt: Die SchoWo soll in die Weststadt verlagert werden. Das wäre auch ein politisches Signal für die Stärkung der Weststadt.

Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten: Was würden Sie heute anders machen?

Ich war in den vergangenen zehn Monaten immer ich selber. Wenn ich die Zeit aber zurückdrehen könnte, würde ich mich im Nachhinein vor Diskussionen im Gemeinderat mehr abstimmen. Ich würde die Folgen von Vorschlägen besser abschätzen und mir über die Auswirkungen mehr Gedanken machen.

Was haben Sie sich zum Jahreswechsel persönlich vorgenommen? Welche Pläne und Vorsätze haben Sie?

(Lacht). Ich habe in den letzten zehn Monaten zugelegt und brauche mehr Sport zum Ausgleich. Die Kondition lässt nach ... das stört mich. Deshalb muss ich dringend Bewegung in meinen vollen Terminkalender einbauen. Ich fange wieder mit Walken an, das macht mir Spaß. Es ist schön, durch den Schurwald zu walken. Meine Lieblingsstrecke führt zehn Kilometer weit rauf nach Schlichten, durch den Schurwald und Oberberken wieder runter. Außerdem muss mein Schlagzeug wieder mehr zum Einsatz kommen!