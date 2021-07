Aufgrund der aktuell sinkenden Infektionszahlen lockern sich in vielen Lebensbereichen die Corona-Regeln. Auch im Rems-Murr-Kreis gilt ab Donnerstag die Inzidenzstufe 1, also die Stufe, die die meisten Freiheiten gewährt. Was ändert sich dadurch in den Pflegeheimen in der Region? Wir haben in Plüderhausen, Urbach und Rudersberg nachgehakt. Die Regelungen zur Testpflicht unterscheiden sich in den Einrichtungen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime waren mit die Ersten, die zu