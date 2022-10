Bewerbung für Zukunftswerkstatt Stadtwald: Bürger sollen sich beteiligen

Ob als Erholungsort, Schattenspender, Wasserfilter, nachhaltiger Holzlieferant oder Lebensraum für Tiere und Pflanzen – die vielfältigen Gesichter des Stadtwaldes Schorndorf werden für die Bürgerinnen und Bürger immer wichtiger.

Im Rahmen der sogenannten „Forsteinrichtung“ wird alle zehn Jahre festgelegt, welche Ziele Revierleiter Julian Schmitt und sein Waldteam bei der Bewirtschaftung und -pflege des Schorndorfer Stadtwaldes beachten sollen.

Für die nächste in Schorndorf anstehende Forsteinrichtung können sich auch Bürgerinnen und Bürger an der Zielediskussion beteiligen. Die Stadt Schorndorf lädt am Samstag, 29. Oktober, interessierte Bürgerinnen und Bürger ein, sich für die Zukunftswerkstatt Stadtwald Schorndorf zu bewerben. Die Werkstatt beginnt an jenem Tag um 9 Uhr mit einem Waldspaziergang. Dort können die Teilnehmenden mit Waldexperten zu unterschiedlichen Waldthemen ins Gespräch kommen. Nach einem zünftigen Mittagsimbiss folgt nachmittags die Ziele-Werkstatt, die bis etwa 17.30 Uhr dauert.

Bewerbung bis 16. Oktober

Auf www.schorndorf.de/zukunftswerkstatt-stadtwald können sich Bürger für die Zukunftswerkstatt bis Sonntag, 16. Oktober bewerben. Aus allen eingehenden Bewerbungen werden vier Teilnehmende ausgelost. Direkt eingeladen sind zudem eine Vielzahl an Vereinen und Organisationen der Stadtgesellschaft Schorndorf. Beteiligt sind auch die Fraktionen des Gemeinderats.