Bezirkssynode in Schorndorf: Bis 2030 fällt ein Viertel der Pfarrstellen weg

Als „einen Motor der Zivilgesellschaft“ hat Oberbürgermeister Bernd Hornikel die Kirchen bei der Frühjahrstagung der Bezirkssynode des Evangelischen Kirchenbezirks Schorndorf bezeichnet.

Wie rund dieser Motor angesichts des bevorstehenden Pfarrplans 2030 weiterlaufen könnte, beschäftigte die Vertreterinnen und Vertreter aus den Kirchengemeinden dann später. Die Diskussion über Stellenstreichungen hatte schon längere Zeit ihre Schatten vorausgeworfen, bei der Tagung war sie zweifellos das beherrschende Thema im Martin-Luther-Haus.

Erst vor wenigen Tagen hatte die württembergische Landessynode beschlossen, dass landeskirchenweit im Durchschnitt etwa 25 Prozent der Pfarrstellen bis 2030 wegfallen werden, im Schorndorfer Bezirk gar 27,1 Prozent. Regionalbischof Ralf Albrecht nahm Stellung zu den Pfarrplan-Zahlen. Die bevorstehenden Rückbau- und Umbauprozesse seien schmerzlich. Das war auch den zahlreichen kritischen Wortbeiträgen aus der Synode deutlich zu entnehmen. „Es muss dieses Jahr ausdiskutiert werden, welche Perspektiven es gibt“, richtete Albrecht den Blick in die Zukunft. Ein Vorschlag, wie die verbleibenden Stellen im Bezirk verteilt werden, wird derzeit erarbeitet und der Bezirkssynode im Oktober vorgestellt.

Umdenken auf mehreren Ebenen

Dekanin Dr. Juliane Baur warb mit Blick auf den Pfarrplan für ein Umdenken auf mehreren Ebenen. Es sei nicht möglich, nun einfach „alles neu auf die verbleibenden Schultern zu verteilen“. Vielmehr müsse sich Gemeindearbeit „grundlegend verändern“. Dies betreffe auch die Rolle von Pfarrerinnen und Pfarrern, deren Tätigkeitsschwerpunkte neu ausgelotet werden müssten. Bei der Kirche arbeiteten aber nicht nur Pfarrpersonen, sondern auch eine Vielzahl anderer Berufsgruppen, unter anderem im Bereich der Kindertagesstätten, in der Kirchenmusik und in der Jugendarbeit. Baur wies darauf hin, dass die notwendige Diskussion über künftige Schwerpunkte im Kirchenbezirk Schorndorf bereits in vollem Gange sei.

Angestrebt werde ein „Konsens darüber, was auch in Zukunft finanziell leistbar sein muss, damit Gemeindearbeit bestmöglich unterstützt wird“.

Als Beispiel für einen Bereich kirchlicher Arbeit richtete die Dekanin den Blick auf die Kindertagesstätten. Dabei äußerte sie Verständnis für die Ansprüche von Eltern. Diese spiegelten allerdings in erster Linie den Druck, der angesichts gesetzlicher Neuerungen und Fachkräftemangels sowieso überall auf Kita-Trägern laste.

Ob zur Aufrechterhaltung der Qualität künftig mehr Stellenanteile in der Kita-Verwaltung finanziert werden können oder ob in den nächsten Jahren das kirchliche Engagement im Kita-Bereich in begrenztem Maße reduziert werden muss, steht noch nicht fest. Jedenfalls sei klar: „Wir sehen kirchliche Kindergartenarbeit als wesentliches Bildungsangebot, durch das Kinder Zugang zum christlichen Glauben und zu christlichen Werten bekommen können.“ Schuldekan Andreas Lorenz gab einen Überblick über die Situation des evangelischen Religionsunterrichts. Derzeit wird dieser im Kirchenbezirk Schorndorf von insgesamt 6524 Schülerinnen und Schülern besucht, darunter auch eine größer werdende Zahl nicht konfessionsgebundener Kinder und Jugendlicher. Das spreche einerseits für die Qualität des Unterrichts, mache andererseits aber auch aufmerksam auf die wachsende Zahl nicht getaufter Kinder und Jugendlicher.

Schutz vor sexualisierter Gewalt

Einstimmig beschloss die Synode ein Konzept zur Prävention sexualisierter Gewalt. Ausgearbeitet von den beiden Diakoninnen Isabel Munk und Petra Bilfinger, liegt das Augenmerk neben den vorbeugenden Maßnahmen dabei auch auf der Intervention bei Fällen sexualisierter Gewalt.

In den kommenden Monaten wird es Risikoanalysen und Schulungen in den Kirchengemeinden und Einrichtungen geben, die das Schutzkonzept dann auf die spezifische Situation vor Ort hin anpassen sollen. „Wir müssen liefern, damit wir als Kirche das Vertrauen behalten“, fasste Bilfinger zusammen.