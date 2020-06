Das sei mit fast 20 Tonnen die schwerste Maschine überhaupt, sagt Markus Hermann, als die Laserstanzanlage mit einem Kran vom Transporter heruntergehievt wird. „16,5 Tonnen“, korrigiert ihn sein 77-jähriger Vater Alfred Hermann, der die auf Blechbearbeitung und Blechtechnik spezialisierte Firma, die jetzt in ihr nagelneues Domizil an der Ecke Heinkelstraße/Gottlob-Bauknecht-Straße umgezogen ist, vor fast 60 Jahren in der Carl-Zeiss-Straße in Weiler gegründet hat. Angefangen hat alles mit