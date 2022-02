Ende Januar war der 140 000 Euro teure Säulenblitzer in der Weißbucher Straße in Schornbach erst aufgestellt worden, nun haben Unbekannte den Blitzer mit weißer Farbe besprüht. Das Gerät ist allem Anschein nach dadurch so sehr in seiner Funktion beeinträchtigt, dass in beide Richtungen vorerst nicht gemessen werden kann.

Bereits wenige Tage, nachdem der Säulenblitzer stand, waren Hunderte von Verkehrssündern geblitzt worden. Ein Autofahrer hatte den Blitzer mit 95 Sachen (erlaubt ist