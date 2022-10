Catalent eröffnet neues Bürogebäude in Schorndorf: "Das ist nur der Anfang"

Viele Unternehmen mussten in den vergangenen beiden Jahren ihre Produktion zurückfahren, hatten weniger Aufträge oder gar mit Verlusten zu kämpfen. Ganz anders sieht es bei Schorndorfs größtem Arbeitgeber, dem US-Konzern Catalent aus. Der Produzent und Dienstleister für die Pharmaindustrie und klinische Studien ist in der Pandemie gewachsen. Nun hat das Unternehmen sein lang ersehntes neues Bürogebäude in der Augustenstraße eröffnet. Auch eine Delegation aus den Catalent-Standorten im Ausland war mit dabei.

Catalent ist mit Standorten auf der ganzen Welt vertreten und wächst stetig. Allein im Clinical-Supply-Services-Zweig (CSS) für klinische Studien hat das Unternehmen in den vergangenen drei Jahren 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt. Der Konzern hat nach eigenen Angaben maßgeblich zur Herstellung der Corona-Impfstoffe und der Behandlung der Krankheit beigetragen. Von Rezession und Sparprogrammen gibt es deshalb keine Spur.

Teils flexible, teils feste Arbeitsplätze

Doch das schnelle Wachstum sorgte auch für die ein oder andere Herausforderung am Standort Schorndorf. Denn die Büros in der Steinbeisstraße waren schnell voll. Für manche Angestellten mussten Containerbüros angemietet werden, weil es nicht genug Platz für Schreibtische gab.

Doch mit den provisorischen Arbeitsplätzen ist seit Mitte September endlich Schluss. Denn das neue 1250 Quadratmeter große Bürogebäude in der Augustenstraße ist vollends fertig. Noch am Tag vor der Eröffnung wurde der große, blau leuchtende Catalent-Schriftzug auf dem Dach angebracht, berichtet CSS-Geschäftsführer Christoph Gritsch. 80 teils feste, teils flexible Arbeitsplätze gibt es dort, die die Angestellten über eine App reservieren können.

Besucher werden per Elektro-Shuttle in die Steinbeisstraße gefahren

Auf dem Dach wurden Photovoltaikanlagen angebracht, geheizt wird mit Wärmepumpen. Und nicht nur die Catalent-Angestellten haben nun ordentlich Platz, das Gebäude wird auch als Kunden-Besucherzentrum genutzt. „Die Besucher werden für Besichtigungstouren mit einem Elektro-Shuttle an den Firmensitz in der Steinbeisstraße gefahren“, erklärt CSS-Geschäftsführer Christoph Gritsch.

Laut dem CSS-Geschäftsführer ist der Bau der neuen Büros durchaus ein großer Meilenstein, jedoch „nur der Anfang.“ Denn mit dem neuen Gebäude in Innenstadtnähe will Catalent auch Platz am Standort in der Steinbeisstraße schaffen. Dort, wo bislang die Containerbüros standen, soll nämlich bis 2024 ein neues Hochregallager gebaut werden. Doch die Baumaßnahmen verzögern sich etwas. Grund dafür sind nach Angaben des Geschäftsführers die Preisexplosionen bei Stahl und Beton, aber auch die Schwierigkeit, eine Baufirma zu finden.

Zur offiziellen Eröffnung des Gebäudes, das die Firma von der CM Amadeus GmbH aus Stuttgart mietet, waren nicht nur Oberbürgermeister Bernd Hornikel sowie der Architekt Markus Wagner geladen. Auch Catalent-Delegationen aus den USA und Belgien waren anwesend. Entsprechend wurde bei der Einweihung englisch gesprochen, was Bernd Hornikel nicht davon abhielt, eine Rede zu halten. Er zeigte sich beeindruckt vom Wachstum des größten Arbeitgebers der Stadt. Er sprach von einem Meilenstein in einer lange bestehenden Beziehung zwischen der Stadt und Catalent. Denn die Unternehmen würden einen wesentlichen Teil zum guten Zusammenleben beitragen.