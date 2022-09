"Chocolate" begeisterte beim Jubiläumskonzert: Publikum tanzte in den Gängen

Bei den Jubiläumskonzerten zum 20-jährigen Bestehen des „Chocolate Gospel Choirs“ hat das Publikum den Chor nicht im Stich gelassen und am Samstagabend für eine restlos ausverkaufte und am Sonntagabend für eine nahezu ausverkaufte Barbara-Künkelin-Halle gesorgt. Die Atmosphäre war aufgeschlossen, fröhlich und ausgelassen. Im zweiten Teil der Konzerte tanzte ein Teil des Publikums sogar in den Gängen. Man hatte das Gefühl, das Publikum hatte Lust auf Gospel-Musik und die typische „Chocolate-Konzertatmosphäre“

Der Chor hat auf ganzer Linie begeistert und mitgerissen. Angefangen mit dem ekstatischen Energiebündel Klaus „Eddy“ Ackermann als Chorleiter: Er behält immer alle musikalischen Fäden in der Hand, führt die Band und den Chor sicher durch die Liedauswahl. Gleichzeitig reißt er das Publikum mit und formt daraus nebenbei einen ambitionierten Laienchor. Der Chor und seine tollen Solisten singen sich sehr präsent und stimmgewaltig durch die sehr vielfältige Setlist. Die Vielfalt bei den Liedern zeigt, dass es für diesen Chor keine Genregrenzen gibt, die nicht zu meistern wären. Von Gospel über Worship bis zu fetzigen Popsongs reichte die Auswahl.

Eine Feier des Lebens

Schon das erste Lied „Come alive“ aus dem Musicalfilm „Greatest Showman“ hat das Motto der Jubiläumskonzerte unterstrichen: Chocolate feiert das Leben und den Augenblick. „Stand up“ aus dem Kinofilm „Harriet“ vermittelt, wie ein moderner Gospelsong klingen muss: der Wurzeln der Gospelmusik bewusst und mit einer klaren Aussage gegen Gewalt und Ausbeutung.

Band setzt eigene Akzente

Ein Highlight war das vom Dirigenten für den Chor komponierte „Right By Your Side“. Ein Rock-Gospel mit einem treibenden Groove und eingängiger Melodie. Getoppt wurde dies noch von dem besonders inszenierten „Sister Act Medley“. Man hat dabei dem Chorleiter als „Schwester Mary-Klaus“ und dem gesamten Chor die Freude angemerkt, damit gewohnte Genregrenzen zu überwinden. Begleitet wurde der Chor von einer auf sehr hohem Niveau spielenden Band, die um einen weiteren Keyboarder und einen Musiker an der Konzerttrommel erweitert wurde und auch eigene musikalische Akzente setzie.