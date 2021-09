Die Commerzbank will bis 2022 jede zweite Filiale im Südwesten schließen. Dafür sollen die telefonische Beratung, Online-Banking und die Commerzbank-App ausgebaut werden. Auch die Niederlassung in Schorndorf am Oberen Marktplatz ist von der Schließung betroffen und wird bereits zum 7. Dezember nicht mehr für Kunden erreichbar sein. Wie die Commerzbank mitteilt, ist die Bargeldversorgung in Schorndorf gesichert.

Telefon- und Onlineberatung

Ab dem 7. Dezember sollen Commerzbank