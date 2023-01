Conceptstore im Postturm Schorndorf: Aus dem Modehaus Gieck wird „Skurril“

Im Modegeschäft „Skurril“ in der Gottlieb-Daimler-Straße kleben seit kurzem pinkfarbene Schilder mit der Aufschrift Räumungsverkauf: Inhaber Kemal Öztopal schließt, nachdem die ersehnte Laufkundschaft auf Dauer ausgeblieben war. Trotzdem bleibt er Schorndorf treu: Nur wenige hundert Meter weiter wird derzeit saniert und umgebaut. Ende März will Kemal Öztopal „Skurril“ am neuen Standort im ehemaligen Modegeschäft Gieck wiedereröffnen. Was ist dort geplant? Was soll sich ändern?

Auch nach Corona kam das Geschäft nicht in die Gänge

2019 war „Skurril“ in Schorndorf als Filiale des Stammhauses in Winnenden eröffnet worden. Seitdem gibt es in der Gottlieb-Daimler-Straße Jeans, T-Shirts und Sweatshirts – vor allem für Männer- , Sneaker und Rucksäcke. Zunächst sei das Geschäft erfolgreich gestartet, aber Corona habe einiges kaputtgemacht, erzählt Kemal Öztopal. Der Lockdown machte gerade dem neu eröffneten Laden schwer zu schaffen. Doch auch nach der Pandemie kam das Geschäft nicht so recht in die Gänge, was Öztopal auf insgesamt weniger Aktivitäten in der Straße zurückführt. Als er dann erfuhr, dass das Modegeschäft Gieck im Postturm geschlossen werden sollte, meldete er bei Inhaber Gerald Feig sein Interesse an. Im Dezember wurde der Vertrag unterschrieben, inzwischen werden die Räume renoviert.

Der Inhaber hofft auf mehr Bewegung am Karlsplatz

Ein Glücksfall für seine Boutique, glaubt Kemal Öztopal, der am Postturm deutlich mehr Frequenz erwartet. Die Bewegung entsteht seinen Vorstellungen zufolge nicht allein durch den Busbahnhof, den viele Pendler nutzen, die wiederum Leben und Umsatz bringen sollen. Auf Bewegung hofft er auch aufgrund des speziellen Konzepts des Concept-Stores. Wie berichtet, sollen sich Mode und das Roffee Coffee im Erdgeschoss sowie der Beauty-Bereich im ersten Stock ergänzen und die Kundenfrequenz erhöhen. Ein Konzept, das Kemal Öztopal gefällt. „Wir wollen gerne kooperieren, zum Beispiel bei einer Modeschau oder indem man sich gegenseitig weiterempfiehlt“, kündigt er an.

Der Mietvertrag wurde auf fünf Jahre abgeschlossen. Aktuell werden die Wände gestrichen, eine neue Theke und eine Schuhwand eingebaut. Läuft alles nach Plan, soll „Skurril“ am verkaufsoffenen Sonntag, 26. März, mit ähnlichem Sortiment wie in der Gottlieb-Daimler-Straße wiedereröffnet werden. Dabei setzt Öztopal weiter auf Marken wie Scotch and Soda, Replay und Gabba und den Schwerpunkt auf Männersachen. Der Anteil an Damenmode soll aber etwas erhöht werden. Geöffnet ist „Skurril“ im Postturm-Carré montags bis freitags von 9.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 9.30 bis 17 Uhr, wenn es gut läuft, auch bis 18 Uhr.

"Brother's" am Marktplatz bleibt

Wie berichtet, hatte Mode Gieck, mit Sitz in Ludwigsburg und 14 Filialen unter anderem in Waiblingen und Winnenden, zum 31. Dezember seine Filiale am Karlsplatz geschlossen. Aus Kosten- und Personalgründen hatte der Ludwigsburger die Filiale am Karlsplatz aufgeben. Bestehen bleibt aber der Gieck-Store „Brothers“ am Marktplatz 10.

Mitarbeitersuche über Instagram

Mit den Räumen im Posttum-Carée wird sich „Skurril“ deutlich vergrößern. 240 Quadratmeter stehen dem Jeans- und Sneaker-Laden dann zur Verfügung, wobei Kemal Öztopal einen Teil (rund 40 Quadratmeter) auch an einen Untermieter abgeben würde. Die Mitarbeiter aus der Daimler-Straße werden auch am Karlsplatz am Start sein, zusätzliches Verkaufspersonal wäre willkommen. Eine Anzeige hat Öztopal bereits geschaltet und auf Instagram auf die Suche hingewiesen. Aber, bedauert er, „es gibt wenig Leute auf dem Markt“. Das war übrigens nicht immer so: Noch vor Corona seien die Job-Suchenden auf ihn zugekommen.

Das neue Jahr hat für den Händler mit viel Arbeit begonnen. Einen Ausverkauf muss er nicht nur in Schorndorf, sondern auch in Winnenden stemmen, weil das dortige Stamm-Geschäft umgebaut wird. Dazu kommen die Bestellungen für die nächste Herbst-/Winter-Kollektion. Genug zu tun hat Kemal Öztopal also allemal. Aber er freue sich darauf, eine neue Fläche und Platz zu haben. „Das wollen wir auch ausnutzen“, sagt er. Und wie wird die nächste Kollektion? „Der Sommer wird bunt“, kündigt er an. Männer tragen Leinen und kurze Hosen und weiterhin auch Sneaker.