Noch sind die Temperaturen nicht so, dass man zwingend ins Freibad muss, aber das soll sich in den nächsten Tagen ändern. Und da trifft es sich gut, dass am kommenden Montag, 15. Juni, der Badebetrieb im Ziegeleisee-Freibad startet. Allerdings unter gänzlich anderen Bedingungen, als Badegäste das gewohnt sind. Und deshalb wurde der Montag als Starttag auch bewusst gewählt, weil vieles, was dann gilt, erst einmal ausgetestet werden und sich in der Praxis bewähren muss. Und dafür, so sieht es