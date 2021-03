Die ersten Schwimmbäder in der Region sind wegen der Corona-Krise bereits in finanzielle Not geraten. Die Eintrittsgelder fehlen, während die Kosten trotzdem immens sind. Schafft es das Oskar-Frech-Seebad durch die Pandemie? Betriebsleiter Jörg Bay zeigt, in welchem Zustand sich das Bad momentan befindet.

Im Oskar-Frech-Seebad sieht alles so aus, als könnte im nächsten Augenblick der Betrieb starten. Es ist angenehm warm, Wasser steht im sauberen Becken, und sogar das helle Licht