Corona in Schorndorf: Kitas verteilen Schnelltests eigenverantwortlich

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Fälle im Kreis hatte zuletzt eine eindeutig steigende Tendenz. Stand Dienstag, 4. Oktober, liegt sie bei 388. Im Rems-Murr-Kreis befinden sich aktuell 583 Infizierte in Quarantäne. In Schorndorf befinden sich laut Statistik des Gesundheitsamts 68 Menschen in Quarantäne (ebenfalls Stand Dienstag). Wie viele Fälle es in den Kindergärten und Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft gibt, kann die Stadt Schorndorf derzeit allerdings nicht sagen. „Das erheben wir aktuell gar nicht“, sagt Markus Weiß, Leiter des Fachbereichs Kindertagesstätten.

Wenn, dann gingen die Meldungen aus den Einrichtungen bei größeren Ausbrüchen an das Gesundheitsamt. Bei einem solchen größeren Ausbruchsgeschehen würde es dann wiederum auch die Stadt mitbekommen. Das sei aktuell nicht der Fall, so Weiß.

Vier Selbsttests bis Jahresende

Eine spezielle Teststrategie gibt es in den Schorndorfer Kitas im Moment ebenfalls keine. „Wir setzen eins zu eins die Landesverordnung um“, sagt Markus Weiß. Das heißt: Für jedes Kind, jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter stehen bis Jahresende bei Bedarf vier Antigen-Selbsttests zur Verfügung. Wie und wann die Testkits in den Kitas an die Eltern ausgegeben werden, das entscheide jede Einrichtung eigenständig für sich, so Weiß. Eine Testpflicht gibt es nicht.