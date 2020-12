Eigentlich hätte sie in diesem Sommer als Fest- und Hochzeitsrednerin durchstarten wollen: Romantik, Tüll und Tränen, dazu ihre Worte, die dem Ganzen das i-Tüpfelchen aufsetzen sollten – so hätten etliche ihrer Wochenenden aussehen sollen. Dann aber kam Corona. Und Vivian Fernandez sattelte um: auf Trauerrednerin. Was sich zunächst aus den Zwängen des Lockdowns ergeben hatte, erweist sich nun aber als eine glückliche Fügung.

Die Mutter von vier Kindern und ausgebildete Festrednerin