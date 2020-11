Daniel Beutel neuer Geschäftsführer der Stadtwerke Schorndorf

Die Schorndorfer Stadtwerke haben einen neuen Chef: Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Schorndorf hat in einer außerordentlichen Sitzung am 22. Oktober Daniel Beutel einstimmig zum neuen kaufmännischen Geschäftsführer der Stadtwerke Schorndorf GmbH gewählt. Zuletzt war Daniel Beutel kaufmännischer Geschäftsführer des Wasserverbandes Rems. „Nachdem beide Seiten die Verträge unterzeichnet haben, können wir heute bekanntgeben, dass wir mit Daniel Beutel einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer für die Stadtwerke Schorndorf GmbH gefunden haben. Unser Ziel als Aufsichtsrat war es, die vakante Stelle möglichst zeitnah mit einer Führungskraft wiederzubesetzen, die den Anforderungen an einen kommunalen Energieversorger gerecht wird und den seit Jahresbeginn eingeschlagenen Weg der Stadtwerke Schorndorf nicht nur mitgehen, sondern auch weiter voranbringen kann“, sagt Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Matthias Klopfer.

Daniel Beutel wechselt zum 1. Dezember

Klopfer ist Verbandsvorsitzender des Wassserverbands Rems. Daniel Beutel war in seiner Funktion als kaufmännischer Geschäftsführer des Verbands städtischer Mitarbeiter. „Wir haben Daniel Beutel seit seinem Antritt als kaufmännischer Geschäftsführer des Wasserverbandes Rems als eine Persönlichkeit kennengelernt, die sich dadurch auszeichnet, aktuelle Situationen und Prozesse schnell und umfassend zu analysieren, notwendige Schritte abzuleiten und diese konsequent umzusetzen.“ Daniel Beutel wird die Stelle bei den Stadtwerken zum 1. Dezember 2020 antreten. Der Schorndorfer ist der Cousin von Hermann Beutel, CDU-Fraktionschef im Gemeinderat und Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke.

Hermann Beutel war bei der Wahl seines Cousins nicht dabei

Nach Angaben Klopfers war Hermann Beutel bei der Wahl des neuen Geschäftsführers nicht dabei. Die Verwandtschaft der beiden sei kein Problem: „Das ist rechtlich geprüft worden.“ Bodo Skaletz, der derzeitige Interimsgeschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung, bleibt noch bis Ende des laufenden Jahres im Amt. Ab 1. Januar werden Daniel Beutel und der technische Geschäftsführer Christoph Baier die Stadtwerke gemeinsam leiten.

Langjährige Erfahrung in der Energiewirtschaft

Daniel Beutel verfügt über langjährige Führungserfahrung insbesondere in der Energiewirtschaft, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium begann der gebürtige Schorndorfer, der sein Abitur am Burg-Gymnasium machte, seine Karriere bei der Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG in Stuttgart. Danach war er Leiter Konzernrechnungslegung bei der WEKA Firmengruppe in der Nähe von Augsburg, bevor er zur EnBW Energie Baden Württemberg AG, wechselte. Dort hatte er verschiedene Positionen zuletzt als kaufmännischer Leiter des EnBW Vertriebs inne. Vor seinem Wechsel als Geschäftsführer zum Wasserverband Rems am 1. September 2020 war er kaufmännischer Geschäftsführer bei der Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen. Als solcher zeichnete er für die Ressorts Finanzen, Controlling, Personal, IT und Einkauf. Darüber hinaus war er für den Vertrieb und die Unternehmenskommunikation verantwortlich.

Wie berichtet, hatte der Aufsichtsrat der Stadtwerke den bisherigen Geschäftsführer Marcus Bort am 19. Oktober mit sofortiger Wirkung abberufen.