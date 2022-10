Darum ist der neue Chef des Polizeireviers in Schorndorf kein Unbekannter

Polizisten müssen in ihrem Berufsleben oft umziehen und sind deshalb anfangs oft fremd in einer Stadt. Mit Stephan Schlotz bekommt Schorndorf einen Leiter des Polizeireviers, der die Stadt bestens kennt und selbst gut bekannt ist - nicht nur als Polizist, sondern auch als Familienvater, Nachbar und Bürger. „Es war eine glückliche Fügung“, sagt der 41-Jährige, der in Schorndorf geboren ist und in der Röhrachsiedlung wohnt, über seinen neuen Posten selbst. Nur ein Jahr, nachdem sein Vorgänger Marc Henninger ins Amt eingesetzt wurde, hat dieser Schorndorf schon wieder verlassen und die Stelle an der Spitze des Polizeireviers freigemacht. Für Polizeioberrat Stephan Schlotz bedeutete es die Rückkehr in seine Heimat und zur alten Dienststelle. Seit 2018 hatte er das Polizeirevier Ellwangen geleitet und war damit Chef von 70 bis 80 Personen. Etwas größer ist das Polizeirevier Schorndorf, zu dem neben dem Streifendienst auch der Ermittlungsdienst und die Polizeiposten Welzheim, Plüderhausen und Rudersberg gehören.

„Ich bin hier stark verwurzelt“, erzählt Stephan Schlotz. In Schorndorf lebt seine Familie, hier hat er seine Freunde, zum Judo geht er in seinen Verein nach Urbach. Dass er Polizist werden wollte, wusste er schon vor 15 Jahren nach einem Praktikum bei der Polizei. Auf Anraten seiner Eltern machte er aber zuerst sein Abitur. Danach ging er ein Jahr zur Bundeswehr und wurde dann Polizeikommissaranwärter in Göppingen, wo er 2002 bei der damaligen Bereitschaftspolizei seinen Dienst antrat. „Es ist ein spannender Beruf“, sagt Schlotz. Immer habe man mit Menschen zu tun und immer die Aufgabe, bei Problemen eine Lösung zu finden.

Erste Berufserfahrungen in Waiblingen

Seine ersten Berufserfahrungen machte Stephan Schlotz bei der damaligen Polizeidirektion Waiblingen. Danach folgten mehrere Führungspositionen, unter anderem beim Führungs- und Einsatzstab Esslingen, als Leiter des Polizeipostens Gaildorf, als Dienstgruppenführer und beim Innenministerium, wo er sich für einen Masterstudiengang zum höheren Polizeivollzugsdienst qualifizierte. Ruhig und friedlich lebt es sich in den allermeisten Städten in der Region und im Rems-Murr-Kreis: In Schorndorf war die Zahl der Straftaten im Vergleich zum Vorjahr vergangenes Jahr sogar noch zurückgegangen. Dazu habe ein Stück weit die Pandemie beigetragen, meint Schlotz, aber auch die wirksamen Maßnahmen gegen Jugendkriminalität: Kontrolle, Prävention mit Eltern und dem Jugendamt und Strafverfolgung hätten sich ausgezahlt.

Was spürbar zugenommen hat, ist die Aggression gegenüber der Polizei. „Es ist ein großes Thema“, bestätigt auch der neue Revierleiter, der das Problem sogar zum Thema seiner Masterarbeit gemacht hat. Jeder Polizist könne täglich damit konfrontiert werden. Für Stephan Schlotz ist diese Aggression indes ein gesellschaftliches Problem, das nicht nur im Umgang mit der Polizei spürbar wird. „Die Verrohung der Sitten müssen auch andere erleben“, sagt er, „zum Beispiel Politiker.“ Egoismus werde immer hemmungsloser ausgelebt, das Gefühl, sich selbst der Nächste zu sein. Wer dann was vorgibt, werde schnell zum Feinbild. Das gelte auch für Lehrer und Politiker. Bei unterschiedlichen Meinungen sei die Polizei zu Kommunikation bereit – „aber das ist gar nicht gewünscht“.

Auch der Staat reagiert auf die Aggression

Mittlerweile reagiert der Staat auf die Beleidigungen und Angriffe gegen die Polizei. Seit sieben Jahren gebe es eine gewisse Strafverschärfung: „Der Angriff auf einen Polizeibeamten, der eine Aufgabe erfüllt, wird härter bestraft als eine reine Körperverletzung“, erklärt er. Wichtig sei vor allem aber, angedrohte Maßnahmen auch umzusetzen.

Nach dem Amoklauf in Winnenden entstand ein Paket von Maßnahmen

„Man muss immer auf alles vorbereitet sein“, sagt der 41-Jährige. Dazu sei auch viel Training nötig. „Winnenden ist nicht weit“, sagt Stephan Schlotz mit Blick auf den dortigen Amoklauf. Die Polizei müsse auf solche Lagen vorbereitet sein – das habe die Tat gezeigt. Nach Winnenden sei bei der Polizei ein vielfältiges Paket an Maßnahmen entstanden, die Fort- und Ausbildung für lebensbedrohliche Einsatzlagen wurde verbessert. Training, Vorbereitung und Ausrüstung der Beamten seien optimiert worden. Nach dem Amoklauf brauchten einige der beteiligten Polizisten Hilfe, weil sie traumatisiert waren. Aber auch Polizisten, die keinen Amoklauf erleben müssen, werden in ihrem Alltag mit Tod, Trauer und Schicksalsschlägen, mit Gewalt und Hass konfrontiert, weiß Schlotz. „Damit muss man umgehen können.“ Im Notfall stünden den Beamten psycho-soziale Berater zur Seite. Hier sei die Polizei gut aufgestellt, die Beratung sei zu Recht ausgebaut worden. Aber auch er selbst sieht sich in der Pflicht für seine Mitarbeiter: „Als Leiter des Polizeireviers ist auch meine Aufgabe, auf ihre psychische Gesundheit zu schauen.“

Stephan Schlotz selbst erholt sich von seinem Job am liebsten beim Sport: mit Judo, Laufen und Kraftsport und natürlich mit seiner Familie und Freunden. Eine Alternative zu seinem Berufswunsch Polizist hat es übrigens gegeben: Architekt zu werden und Häuser zu bauen: Das hätte er sich auch vorstellen können. Doch sein Wunsch, zur Polizei zu gehen, war stärker. Jetzt ist er froh, in Schorndorf zu sein. Ob er auf Dauer bleiben wird? „Positionen im höheren Dienst werden meist nicht auf Lebenszeit vergeben“, weiß er. „Aber ich bin sehr glücklich, in mein Heimatrevier gekommen zu sein. Ich freue mich auf die Arbeit in Schorndorf.“