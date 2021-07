Katrin Auwärter betreibt mit ihrem Haus am Wasserturm in Schlichten eine kleine, aber feine Pension mit fünf Gästezimmern. Den Betrieb nahm sie im Februar 2020, also kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, auf. Trotzdem zieht sie knapp eineinhalb Jahre nach der Eröffnung ein positives Fazit.

Fünf Jahre lang war die studierte Betriebswirtin Katrin Auwärter in ihrer bisherigen berufloichen Laufbahn als globale Einkäuferin tätig. Durch diese Reisen war sie oft außerhalb des Büros in der