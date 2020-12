Frieder Stöckle fehlt. Am 6. März 1939 in Schorndorf geboren und vor fünf Jahren, am 15. August 2015 gestorben, war der Handwerker, Künstler, Musiker, Pädagoge, Autor, nicht zuletzt auch Sozialdemokrat seit 1973, und als solcher langjähriger Gemeinderat, zeit seines Lebens immer ein beweglicher Stein des Anstoßes gewesen. Und das nicht ohne nachhaltige Spuren zu hinterlassen. Er hat viele Vorschläge gemacht, und ja, sie wurden sogar immer wieder, gar nicht so selten, auch angenommen und