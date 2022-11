Debakel und Schockstarre: Kulturzuschüsse spalten Schorndorfer Gemeinderat

Schockstarre im Ratssaal und dann ein Riesentumult und eine Sitzungspause: Bei den Haushaltsberatungen des Gemeinderats in Schorndorf am Donnerstagabend ist es zu einem Riesendebakel gekommen. Auslöser war nicht etwa die Debatte um die Schließung der Bäder, bei der es um Sparbeträge fast in Millionenhöhe ging, und auch nicht der Streit um die Erhöhung der Parkgebühren, bei denen immerhin 440.000 Euro Mehreinnahmen im Raum standen. Als Sparmaßnahmen hatten die Christdemokraten dafür eine Streichliste mit vielen kleinen und größeren Posten mit einem Sparpotenzial von insgesamt exakt 128.090 Euro präsentiert. Bei der Kulturgruppe Oberberken und den Oldtimerfreunden der Feuerwehr etwa sollten jeweils 200 Euro eingespart werden, beim Seniorenforum 500 Euro, beim Club Manufaktur 20.900 Euro und dem Kulturforum 24.100 Euro. Viele Freiwilligkeitsleistungen, so die CDU, sollten um zehn Prozess gekürzt werden – egal wo, egal wie und mit welchen Folgen.

Die Verwaltung will die Kulturförderung einfrieren

Dagegen stand der Vorschlag der Stadtverwaltung im Raum, die die Zuschüsse an die Kultureinrichtungen einfrieren wollte, nachdem sie beim Kulturforum für die Jahre 2021 und 2022 bereits um zehn Prozent, bei der Manufaktur um fünf Prozent gekürzt worden waren. Am Ende stand eine folgenschwere Abstimmung, bei der es um die Förderung fürs Kulturforum ging: Es kam zu zwei Pattsituationen, die das ganze Gremium lahmlegten.

„Der Berg kreißte und gebar eine Maus“

Doch der Reihe nach. Noch recht harmonisch verlief die Debatte um die Bäderschließungen. Die Verwaltung war, wie berichtet, nach dem Aufschrei von Bürgern und Vereinen zurückgerudert und hielt es nun nicht mehr für ratsam, die Schließung weiterzuverfolgen. Stattdessen sollen nun bei den Teilortbädern mit Hilfe Ehrenamtlicher 25 000 Euro eingespart werden. Im Oskar-Frech-Bad sollen die Prozesse beim Personal und der Energie analysiert und optimiert, die Ergebnisse im zweiten Quartal 2023 vorgestellt worden. Dafür gab’s die einstimmige Zustimmung aus dem Gemeinderat. Richtig zufrieden war CDU-Chef Hermann Bantel aber keineswegs: „Der Berg kreißte und gebar eine Maus“, sagte er. „Die Verwaltung hat sich nicht mit Ruhm bekleckert.“ Erst durch die Proteste seien die Folgen einer Schließung klar geworden, die hätten aber in die Drucksache für den Gemeinderat gehört. Simone Höfer (Grüne) monierte, dass die Vereine nicht gehört worden seien, Heidi Rapp (SPD) erinnerte an die vielen Gedanken, die während der Debatte entwickelt worden seien, etwa die Parkplätze zur Energiegewinnung zu nutzen. „Man hat vielfältige Möglichkeiten beim Hallenbad, auch in der Sauna lässt sich was machen. Ich sehe das positiv.“

Bei den Parkgebühren war’s mit der Einigkeit vorbei

Rasch und abrupt war’s dann beim Thema Parkgebühren mit der Einstimmigkeit vorbei. Um 100 Prozent sollen diese nach dem Vorschlag der Verwaltung auf dem Archivplatz, dem Unteren Marktplatz, dem Platz bei Mayer am Tor und dem Parkplatz an der Mauer erhöht werden. Eine Stunde Parken soll damit zwei Euro, zwei Stunden sechs und drei Stunden sieben Euro kosten. Öffentliche und private Parkhäuser sind von der Erhöhung ausgenommen. Auch die „Brötchentaste“, die zu einem freien Parken für 30 Minuten berechtigt, bleibt bestehen. Schon bei der Vorberatung im Verwaltungsausschuss hatte sich die CDU klar dagegen ausgesprochen, eine breite Front dagegen zeigte sich nun auch im Gemeinderat. „Wenn die Leute das Doppelte fürs Parken zahlen müssen, stimmen sie mit den Füßen ab“, sagte Manfred Bantel. Andreas Schneider warnte vor einem „Programm zur Abwürgung des Konsumklimas“, Kirsten Katz (Grüne) davor, mit einer Erhöhung der Gebühren für die ohnehin gebeutelten Menschen ein Eigentor zu schießen. Stattdessen regte sie an, das Parken an bestimmten Nachmittagen ganz frei zu stellen.

Einnahmen bei Parkgebühren für Klimaschutz

Ein Vorschlag, den OB Hornikel völlig retro fand. Er verwies auf drei sehr gut gelegene Parkhäuser, von denen aus jeder leicht in die Innenstadt komme. Parkplatzgläubigkeit sei nicht der richtige Weg. Auch Sabine Reichle (SPD) fühlte sich angesichts der Debatte in die 70er und 80er Jahre versetzt, sie warnte davor, das Auto noch immer zum Säulenheiligen zu machen. Simone Höfer betonte, dass erfolgreiche Innenstadt-Konzepte und eine gute Gastronomie die Menschen in die Städte ziehen, und forderte erneut, die Parkgebühren in den Klimaschutz zu stecken.

Da war schon reichlich Dampf in der Debatte und Friederike Köstlin (Grüne) wünschte sich, das Thema weniger emotional anzugehen. „Wir müssen an den Verkehr ran“, forderte sie. Lebensmittel würden auf der grünen Wiese, nicht in der Innenstadt gekauft, und für die Fachgeschäfte nähmen die Menschen ein paar Meter mehr in Kauf. „Ich wünsche mir Mut“, sagte sie. „Sonst kommen wir beim Klimaschutz keinen Meter weiter.“ Erst an den ÖPNV denken, forderte indes die Schornbacher Ortsvorsteherin Sandra Sachse und erinnerte an die Leute aus den Teilorten, die aufs Auto angewiesen seien. Er sei nicht für den ÖPNV verantwortlich, konterte Hornikel: „Eine Buslinie von Schornbach nach Schorndorf kann ich nicht einführen.“

Debatte um Parkgebühren kommt erst 2023 zurück

Man werde damit leben müssen, dass die Leute auf dem Land mit dem Auto fahren, sagte Hermann Beutel. Und monierte angesichts der erklärten Sanierungsbemühungen seiner Fraktion selbst kurioserweise, dass die Erhöhung nur der Haushaltsanierung dienen solle. Für Thorsten Leiter, Apotheker mit Apotheken in der Innenstadt und erbitterter Gegner höherer Parkgebühren, war sie noch gar nicht entscheidungsreif. Leiter erinnerte an den Vorschlag, die Parkplätze am Oskar-Frech-Bad zu bewirtschaften. Den Antrag der Verwaltung bezeichnete er als „Hoppla-Antrag“, bei dem wichtige Aspekte fehlten, und beantragte deshalb, den Punkt zu verschieben. Der Antrag fand eine Mehrheit. Damit sind die Parkgebühren frühestens im ersten Quartal 2023 wieder auf der Tagesordnung.

Mehreinnahmen von 440.000 Euro waren damit vom Tisch, Konsequenz forderte die CDU nun bei der Kürzung der Kulturförderungen ein. Die Stadt dürfe nicht mehr ausgeben, als sie einnehme, mahnte Max Klinger, für die nächsten zwei Jahre müsste allen eine Kürzung zugemutet werden. Sabine Reichle warnte vor den Kollateralschäden der Kürzungen und erinnerte daran, dass der Gemeinderat bei den Bädern schon mal zurückgerudert war. Die CDU lege mit ihrer Forderung nach Kürzung die Axt an die Wurzeln, sagte FDP/FW-Sprecher Gerhard Nickel. Schorndorf solle Kulturstadt bleiben, das Gremium dieses Potenzial nicht mit Füßen treten.

Kirsten Katz wurde das Zünglein an der Waage

Werner Neher (GLS) warf der CDU vor, der Kultur schlicht schaden zu wollen, was Thomas Schaal umgehend zurückwies. Grünen-Sprecher Ulrich Kost, selbst im Kulturforum aktiv, verwies auf die Riesenfolgen für den Kulturbereich „Das Kufo könnte noch sein Personal bezahlen, aber keine Veranstaltungen mehr machen“, sagte er. Am Ende wurde Kirsten Katz, die selbst ehrenamtlich im Kulturforum mitarbeitet, das Zünglein an der Waage. Bei der Abstimmung enthielt sie sich zum Unverständnis vieler der Stimme – beide Anträge waren damit durchgefallen. Knappe Mehrheiten gab es danach noch für die Verwaltungsanträge: Für die Q-Galerie, die Manufaktur, das Theater Phoenix, den Kunstverein, den Jazzclub und die Kulturgruppe Oberberken bleibt es bei den bestehenden Förderungen.

Mehr Geld fürs Kufo?

„Die Haltung resultiert aus meinem Verständnis und Wissen darüber, wie die Einrichtung entstanden ist. Das geht nicht, dass zum Beispiel die Manu damit in einem Atemzug genannt wird“, begründet Grünen-Rätin Kirsten Katz im Nachhinein ihren Schritt, der unter den Stadträten und Zuhörern für große Aufregung sorgte. Sie wolle mehr Geld fürs Kufo. Am Freitag habe sie ihrer Fraktion mitgeteilt, dass man die Chance in der Dezembersitzung nutzen solle, einen Antrag auf Erhöhung zu stellen.