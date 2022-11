Debatte um Parkgebühr-Erhöhung in Schorndorf: Was Händler und Kunden dazu sagen

Die Wogen schlagen hoch: Sobald es um die Diskussion über eine eventuelle Erhöhung der Parkgebühren in der Innenstadt geht, verzieht so manch parkplatz-angrenzender Händler in der Innenstadt das Gesicht.

Wut, Besorgnis, Unverständnis – es ist wohl von allem ein bisschen, was sich da in die Mimik mischt. Natürlich wird man nachdenklich. Immerhin geht es um eine 100-prozentige Gebührenerhöhung. Die Debatte um die Parkgebühren auf dem Archivplatz, dem Unteren Marktplatz, dem Platz bei Mayer am Tor und dem Parkplatz an der Mauer sorgt nicht nur im Gemeinderat für Gesprächsbedarf.

Wie berichtet, soll das Parken auf diesen Plätzen künftig doppelt so teuer werden, eine Stunde Parken damit zwei Euro, zwei Stunden sechs und drei Stunden sieben Euro kosten. Einem zweiten Vorschlag im Gremium zufolge läge die Mindestgebühr bei zwei Euro, alle weiteren 15 Minuten bei 50 Cent. Öffentliche und private Parkhäuser wären von der Erhöhung der Gebühren ausgenommen. Auch die „Brötchentaste“, die zu einem freien Parken auf öffentlichen Parkplätzen für 30 Minuten berechtigt, würde bestehen bleiben.

Blumen Walter: Verkehrsstruktur sollte komplett neu gedacht werden

„Wenn die Parkgebühren drastisch erhöht werden, wird wohl ein Kundenrückgang zu erwarten sein“, äußern sich Bernd Kupferschmidt und Doris Walter vom Geschäft Blumen Walter am Marktplatz 21. Unschlüssig erscheine diese Angabe: Eine Stunde soll zwei Euro kosten. Gleichzeitig kann die Brötchentaste für die erste halbe Stunde kostenlos bedient werden. „Das würde ja bedeuten, dass die zweite halbe Stunde zwei Euro kostet, sofern man die Brötchentaste nutzt!“, so Kupferschmidt. Allerdings, so fügt er an, halte man die Parkplätze auf dem Unteren Marktplatz für nicht zielführend: „Selbstverständlich benötigt unser Blumengeschäft die Möglichkeit, dass Kunden bei uns etwas abholen können. Das ließe sich über einen verkehrsberuhigten Bereich mit Ein- und Auslademöglichkeit erreichen. Die Parkplätze verschandeln den Marktplatz.“

An Tagen des Wochenmarktes herrsche zudem am Unteren Marktplatz nur Chaos. „Wir haben den Eindruck, dass viele Wochenmarktkunden sich einen ‘Drive-Thru-Wochenmarkt’ wünschen.“ Ähnliches gelte für die Rosenstraße. Kupferschmidt: „Die Verkehrsstruktur der Innenstadt sollte komplett neu gedacht werden – leider fehlt dazu momentan wohl das Geld.“ Ob die Plätze in den Parkhäusern genügen würden? „Das halten wir für ausreichend, wobei trotzdem ein Parkhaus nördlich der Bahnlinie sinnvoll wäre.“

Auch LS-Optik befindet sich mit seinem Laden direkt am Unteren Marktplatz. Inhaber Ludger Schulze sagt: „Die Parkgebühren am Unteren Marktplatz sind okay für Kurzparker. Die Erhöhung würde nicht bedeuten, dass weniger Parksuchverkehr stattfindet.“ Schulze hofft, dass die „Brötchentaste“ bleibt und auch in den Parkhäusern seien genug Parkplätze vorhanden. „Die Preise fürs Parken dort sind okay.“

Dass das Thema Parkgebühren die Innenstadt-Kunden umtreibt, hat auch Andrea Andresen vom Haushaltswarengeschäft Carl Max Meyer bemerkt: „Insbesondere für ältere Kunden, die schlecht zu Fuß sind, aber auch für Eltern mit Kinderwagen ist ein Parkhaus – ohne Aufzug – keine Ausweichmöglichkeit, um schnell, unkompliziert und auf kurzem Weg die Innenstadt zu erreichen. Wir hören auch verstärkt, dass Kunden auf andere Gemeinden, in denen die Parksituation nach ihren Angaben besser und günstiger ist, ausweichen.“ So würden laut Andresen manche Schorndorfer wohl häufiger nach Winterbach fahren. Vor diesem Hintergrund sei tatsächlich zu befürchten, dass eine massive Erhöhung der Parkgebühren an den Innenstadtparkplätzen zu einem deutlichen Kundenrückgang führen wird. Andrea Andresen möchte zudem einen weiteren Gedanken teilen: „Je unattraktiver die Einkaufsmöglichkeiten und die Erreichbarkeit der Innenstadt werden, desto mehr Leerstände wird es geben. Dies würde zudem auch die Gastronomie und Arztpraxen treffen. Die daraus entstehende Abwärtsspirale wird auch zur Konsequenz haben, dass die Instandhaltung der Häuser in der Stadt nicht mehr gewährleistet werden kann.“

Leiden die Anwohner in den Wohngebieten?

Bei den am Unteren Marktplatz anliegenden Bäckern sei das Parkplatzproblem immer ein Gesprächsthema bei der Kundschaft, so eine der Verkäuferinnen. Und das werde es dann wohl künftig noch mehr werden, wenn die Preise erhöht werden.

Einen weiteren Aspekt wirft ein Kunde diesbezüglich ein: „Wenn die Parkgebühren um 100 Prozent erhöht werden, dann leiden vermutlich die Anwohner in den Wohngebieten.“ Denn dann werde eventuell dort geparkt – komplett kostenlos. „Man muss dann nur einen etwas längeren Fußmarsch in die Stadt in Kauf nehmen. Aber für ältere Menschen, die beispielsweise einen Arzttermin haben, geht das nicht. Die Stadtverwaltung sollte sich dessen bewusst sein.“

Stadtmarketingverein Schorndorf Centro befürchtet Schwächung der Innenstadt

Im Gemeinderat hatte sich die CDU vehement gegen das Preiserhöhungs-Vorhaben ausgesprochen. Schorndorf wäre Spitzenreiter bei den Parkgebühren, der Innenstadt sei das nicht zuzumuten. Die anderen Fraktionen – bis auf einzelne Personen – sprechen sich tendenziell für die Parkgebühren-Erhöhung aus. Im Zuge dessen hatte sich auch der Stadtmarketingverein Schorndorf Centro zu Wort gemeldet. Der Verein befürchtet eine empfindliche Schwächung der Innenstadt. Schorndorf sei eine tolle Einkaufsstadt mit aktuell vielen guten Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomiebetrieben, schreibt der Vorstand des Vereins. „Dazu passt der Vorschlag, die Parkgebühren in Schorndorf um 100 Prozent zu erhöhen, absolut nicht.“

Binder-Optik-Filialleiterin: „Der Einzelhandel kämpft um jeden Kunden!“

Und weiter argumentiert der Verein: Mit der Erhöhung der Gebühren werde Schorndorf als attraktive Einkaufsstadt im Wettbewerb mit den anderen Städten und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis geschwächt – was keine positive Berichterstattung nach sich ziehen werde.

Deniz Aslan, Filialleiterin des Schorndorfer Binder-Optik-Teams, ergänzt: „Aus unserer Sicht ist dem Brief von Schorndorf Centro nur noch die Frage hinzuzufügen, ob die Absicht der Stadt Schorndorf darin besteht, mit solchen Maßnahmen noch mehr Kunden aus der Stadt zu vertreiben und dem Online-Handel zuzuführen. Der Einzelhandel kämpft um jeden Kunden, doch mit solchen Maßnahmen ist es ein Kampf gegen Windmühlen!“

Das Thema Parkgebühren wird frühestens ab 1. Januar 2023 wieder auf der Tagesordnung des Gemeinderats zu finden sein.