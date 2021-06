Geimpft, genesen, getestet: Die drei Gs öffnen uns in der aktuellen Coronalage viele Türen. Kein Wunder, dass der gelbe Impfpass immer wichtiger wird, auch und gerade bei Reisen ins Ausland. Wer das oft schon zerfledderte Dokument nicht immer in der Hosentasche dabeihaben will, freut sich über den digitalen Impfnachweis, den seit diesem Montag zahlreiche Apotheken in Schorndorf anbieten. „Wieder mal“, sagt Apotheker Thorsten Leiter und denkt dabei an die Ausgabe der FFP2-Masken und den