Der neue Kantor in Schorndorf: Kirchenmusik und Rock ‘n’ Roll

Für Schorndorf, aber auch für ihn persönlich beginnt eine neue musikalische Ära. Gerade mal im August 30 geworden, tritt Julian Handlos nun die Nachfolge von KMD Hannelore Hinderer als Bezirkskantor an. Mit einem Einsetzungsgottesdienst nächsten Sonntag (10 Uhr), begleitet von Kantorei und Posaunenchor, ist die Sache dann auch offiziell.

Die Arbeit aber hat er längst begonnen. „Ich probe schon mit Kantorei, Jugendkantorei und Kinderchor und bin schon am Organisieren und Planen.“ Und dabei hat er gleich zu Anfang auch schon einen eigenen Akzent gesetzt. Aus Hinderers langjährigem Orgel-September wurde der zeitlich etwas nach hinten verschobene Schorndorfer Orgelherbst. Beeindruckend für’s gespannte Publikum war schon das Auftaktkonzert am vergangenen Sonntag.

Die große Orgel in der Stadtkirche ist ihm seit Schülertagen vertraut

Seit Mai wohnt Julian Handlos nun in Schorndorf. Zuvor war er an der Ludwigsburger Stadtkirche ein Jahr lang in einer Assistenzstelle tätig. 1992 in Schwäbisch-Gmünd geboren, ist der neue Bezirkskantor in Remshalden aufgewachsen. Noch als Schüler hat er in Schorndorf bei Hannelore Hinderer den ersten Orgelunterricht erhalten und in der Kantorei mitgesungen.

Sein jetziger Arbeitsplatz an der großen Bornefeld-Orgel in der Stadtkirche ist ihm also vertraut. Wie schon bei Hannelore Hinderer scheint dieses Instrument magische Anziehungskräfte zu haben und produziert Rückkehrer. „Ich habe hier die ersten Schritte gemacht und die Leidenschaft für Kirchenmusik entdeckt und vorgelebt bekommen.“ Das darf man sicher als Verbeugung vor seiner Vorgängerin verstehen.

Studiert hat Handlos dann in Freiburg Schul- und Kirchenmusik und danach zwei Aufbaustudiengänge angeschlossen. Seinen Master machte er in Chorleitung. Das Konzertexamen dann an der Orgel. „Das ist wie eine Doktorarbeit“, fügt er erklärend hinzu. „Die Orgel ist ein faszinierendes Instrument mit einem mit Abstand größten Tonumfang." Als Kind schon hat Handlos Klavier gespielt. „Durch und während der Konfirmation“, sagt er, hat ihn dann aber die Orgel ergriffen. „Und hat mich nicht wieder losgelassen.“ Nun also zum Auftakt der neue „Orgelherbst“ als erste Visitenkarte. Sein Programm? „Die Idee ist, die Orgel in ihrer Vielheit mit allen Facetten und Klangfarben zu zeigen.“ Und das ist ihm schon mit dem ersten Konzert, wie man sich überzeugen konnte, geradezu beglückend gelungen.

Nicht nur Kirchenmusik, sondern auch Rock darf es mal sein

Mit vier Concerti der Zeitgenossen J.S. Bach und A. Vivaldi für Orgel, Streicher und Cembalo fesselten die Musiker auf besondere Weise, ja schienen einen Gegenton zur aktuellen Misere anzustimmen. Hell einladend mit elegantem Schwung und jauchzender Wärme das Eröffnungadagio von Bachs Concerto d-Moll. Nach dem Leipziger Bach der Venezianer Vivaldi mit dem Concerto C-Dur, ebenfalls elegant, mit etwas mehr Sonne und mediterran drolliger Kessheit. Ergreifend schön, voller Intensität vom Ensemble gespielt, das Adagio mit wiegender Innigkeit und einem frei tänzelnden Schluss.

Danach Vivaldis Concerto a-Moll in einer Bearbeitung Bachs für Solo-Orgel. Man meinte zu hören, wie sich Bach mit der Übertragung Vivaldis eine lichte Zierlichkeit aneignet. Umwerfend schön dann das Adagio mit seiner kindlich anmutenden Flöten-Einfachheit.

Schließlich Bachs Concerto A-Dur mit seiner hymnisch befreiten Feierlichkeit, die am Ende, wohl wissend um das Dunkle (im Larghetto), in einen mitreißenden Zuversichtsfuror mündete. Und genau das war es, was diese Musik, dieses erfrischende Konzert, beim Hörer auszulösen vermochte: dringend benötigten Zuspruch, mutmachende Zuversicht. Mit anderen, leichteren Schritten verließ man Kirche und beglückendes Konzert.

„Der Glaube ist immer ein Aspekt der Kirchenmusik“, sagt der neue Bezirkskantor dazu. „Musik ist Teil der Verkündigung. Wie der Gottesdienst oder das Gebet.“ Und mehr noch: „Kirchenmusik ist etwas, das die Leute in die Kirche holt, die den Bezug zu ihr verloren haben. Auch in meiner Generation.“ My Generation? Aber ja! „Mein Vater ist nebenberuflich Rockmusiker und ich spiele seit zwei Monaten Klavier in der Band.“ Der Kantor kann auch Rock ’n’ Roll! Demnächst im „Engel“, gegenüber der Kirche. Und noch’n Hobby? Ja: Angeln an der Rems. „Ein wichtiger Ausgleich. Ein geistiges Loslassen, so am Wasser zu sitzen und die Natur genießen. Das holt mich auf den Boden. Sorgt für Entspannung.“