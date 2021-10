Im Sommer 2006 spielte sich Deutschland bei der Fußball-WM in die Herzen der Zuschauer, die umstrittene Rechtschreibreform trat in Kraft – und Schorndorf bekam einen neuen Oberbürgermeister. Mit gerade mal 250 Stimmen Vorsprung hatte Matthias Klopfer nach der Ära Winfried Kübler die Wahl gewonnen und so sein ganz persönliches Sommermärchen erlebt. Als eine seiner ersten Amtshandlungen brachte er damals im Gemeinderat den Haushalt ein – als eine seiner letzten Amtshandlungen wird er den