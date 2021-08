In der Corona-Pandemie nutzten viele Menschen ihre freie Zeit, um die Garage oder das Gartenhäuschen auszuräumen. Dabei sind in einigen Haushalten auch ältere Fahrräder ausgemistet worden. Beschleunigt hat den Austausch auch der E-Bike-Boom. Davon profitiert nicht zuletzt die Fahrradwerkstatt Schorndorfer Radel. Dort werden Fahrräder aufbereitet und an Menschen mit einem Ausweis für die Schorndorfer Tafel vergeben.

Angefangen hat alles im Jahr 2013. Als damals in der Wiesenstraße die