Privatpersonen bekommen derzeit keinen Termin bei der Kfz-Zulassungsstelle in Schorndorf. Alle Termine sind (Stand: 1. Februar, 16 Uhr) ausgebucht. Doch eine Möglichkeit bleibt: Wer viel Geld an einen Dienstleister bezahlt, der kann sein Auto über die Stelle in Waiblingen zulassen.

Einfach zur nächsten Zulassungsstelle gehen und warten, bis man drankommt – das ist seit dem Corona-Lockdown nicht mehr möglich. Nur, wer online einen Termin gebucht hat, darf in die Behörde kommen. Die