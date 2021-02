Die Kfz-Zulassungsstelle in Schorndorf hat neue Termine eingestellt - noch sind einige verfügbar

Es gibt wieder freie Termine in der Schorndorfer Kfz-Zulassungsstelle. Das Landratsamt hat neue Zeitfenster bis zum Ende des Monats eingestellt. Wer beispielsweise ein Auto an- oder ummelden muss, kann einen solchen Termin buchen. Am Mittwochvormittag (3. Februar) waren noch viele Termine frei.

Was ist mit Waiblingen?

Privatpersonen können derzeit ausschließlich über einen vorher gebuchten Termin in die Außenstellen in Backnang oder Schorndorf kommen. Die Stelle in Waiblingen ist nur noch für Händler oder Dienstleister vorgesehen, um die Kontakte möglichst weit einzuschränken.

Anfang dieser Woche hat unsere Redaktion darüber berichtet, dass es keine freien Termine mehr gibt. Inzwischen hat die Behörde auf die Situation reagiert und das Kontingent massiv aufgestockt.